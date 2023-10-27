Накажут со всей строгостью: во Львове нашли неожиданных виновников скандала с клипом Жадана и Соловий

За скандальный ролик "прилетело" священникам

Во Львове уволят руководство Андреевской церкви УГКЦ. Именно в этом храме снимался клип на песню "Серце" Сергея Жадана и Кристины Соловий, вызвавший скандал из-за поцелуя двух девушек в видео.

В эфире "Говорить великий Львів" отец Юстин Бойко заявил, что священники церкви Андрея были введены в заблуждение. Тех, кто допустил съемки в храме, собираются уволить.

Так, священник отмечает, что реакции со стороны Жадана и Соловий на просьбу удалить из сети ролик не последовало. Единственная обратная информация: слова артистов в программе Евгения Яновича, которая, кстати, записана заранее. Там Жадан говорил, что "ничего антихристианского в клипе нет", а Кристина "сняла с себя ответственность, потому что еще планирует возвращаться на святую Галичину".

"Вина отцов церкви Андрея явна. Они кроме морального принципа нарушили еще и принцип церковного права, который говорит, что церковь нельзя использовать для других целей, кроме молитвы и того, что служит слову божьему", — заявил отец Юстин Бойко.

По словам отца Юстина, просьба о съемках в церкви Андрея якобы поступила от представителя городского совета. Более того, священник рассказал, что съемочный процесс прервали. Так, отец Юстин заявил, что в какой-то момент один из священников храма вошел и увидел то, что его повергло в шок. "Кристина сидела перед престолом в откровенной одежде, как вавилонская развратница": отмечает отец Юстин, ссылаясь на слова василиан.

Ранее "Телеграф" сообщал, что военный капеллан отец Дмитрий Поворотный считает клип Жадана и Соловий спланированной провокацией. По его мнению, львовских священников просто обманули.