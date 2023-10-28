"Перестала співати і завела OnlyFans?": Анна Трінчер розбурхала мережу відвертою фотосесією у білизні

Співачка полоскотала нерви фанатам новою зйомкою

Популярна українська співачка Анна Трінчер, яку розкритикували в мережі за купівлю Porsche під час війни, розбурхала українців новою фотосесією. Артистка опублікувала серію знімків у відвертому образі.

На своїй сторінці в Instagram Трінчер виклала пікантні знімки, на яких позує в спідній білизні та спокусливих позах. Схоже, співачка вирішила вкотре продемонструвати підтягнуте тіло та декольте після пластичної операції, яку зробила взимку перед початком повномасштабної війни.

У підписі до публікації Анна Трінчер написала: "Очевидно, що ти хочеш мене".

Треба сказати, що користувачі неоднозначно відреагували на таку зйомку зірки — одні в захваті від такої гарячої фотосесії, інші вважають її недоречною:

Дуже красиво

Що за краса?

Розкішна

Неймовірна

А що вона хотіла показати такими світлинами? У неї ніби чоловік є. Навіщо спокушати інших?

Навіщо виставляти такі фотографії?

Невже ти нарешті перестала співати та завела OnlyFans?

Раніше "Телеграф" розповідав, що скандальний чоловік-блогер Олександр Волошин подарував Анні Трінчер машину за ціною двох квартир. Українці були здивовані від такої розкоші.