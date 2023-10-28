"Перестала петь и завела OnlyFans?": Анна Тринчер взбудоражила сеть откровенной фотосессией в белье
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Певица пощекотала нервы фанатам новой съемкой
Популярная украинская певица Анна Тринчер, которую раскритиковали в сети за покупку Porsche во время войны, взбудоражила украинцев новой фотосессией. Артистка опубликовала серию снимков в откровенном образе.
На своей странице в Instagram Тринчер выложила пикантные снимки, на которых позирует в нижнем белье и соблазнительных позах. Похоже, певица решила в очередной раз продемонстрировать подтянутое тело и декольте после пластической операции, которую сделала зимой перед началом полномасштабной войны.
В подписи к публикации Анна Тринчер написала: "Очевидно, что ты хочешь меня".
Надо сказать, что пользователи неоднозначно отреагировали на такую фотосессию звезды — одни в восторге от такой горячей фотосессии, а другие считают ее неуместной:
- Очень красиво
- Что за красота?
- Роскошная
- Невероятная
- А что она хотела показать такими фотографиями? У нее же вроде как муж есть. Зачем соблазнять других?
- Зачем выставлять такие фото?
- Неужели ты наконец перестала петь и завела OnlyFans?
Ранее "Телеграф" рассказывал, что скандальный муж-блогер Александр Волошин подарил Анне Тринчер машину по цене двух квартир. Украинцы были в недоумении от такой роскоши.