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"Перестала петь и завела OnlyFans?": Анна Тринчер взбудоражила сеть откровенной фотосессией в белье

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Тринчер удивила новыми кадрами Новость обновлена 28 октября 2023, 19:21
Тринчер удивила новыми кадрами. Фото скриншот Youtube

Певица пощекотала нервы фанатам новой съемкой

Популярная украинская певица Анна Тринчер, которую раскритиковали в сети за покупку Porsche во время войны, взбудоражила украинцев новой фотосессией. Артистка опубликовала серию снимков в откровенном образе.

На своей странице в Instagram Тринчер выложила пикантные снимки, на которых позирует в нижнем белье и соблазнительных позах. Похоже, певица решила в очередной раз продемонстрировать подтянутое тело и декольте после пластической операции, которую сделала зимой перед началом полномасштабной войны.

В подписи к публикации Анна Тринчер написала: "Очевидно, что ты хочешь меня".

Надо сказать, что пользователи неоднозначно отреагировали на такую фотосессию звезды — одни в восторге от такой горячей фотосессии, а другие считают ее неуместной:

  • Очень красиво
  • Что за красота?
  • Роскошная
  • Невероятная
  • А что она хотела показать такими фотографиями? У нее же вроде как муж есть. Зачем соблазнять других?
  • Зачем выставлять такие фото?
  • Неужели ты наконец перестала петь и завела OnlyFans?
Анна Тринчер откровенная фотосессия

Ранее "Телеграф" рассказывал, что скандальный муж-блогер Александр Волошин подарил Анне Тринчер машину по цене двух квартир. Украинцы были в недоумении от такой роскоши.

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#Фотосессия #Анна Тринчер