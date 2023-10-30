Суперфінал "Голосу країни-13": названо ім’я переможця (відео)

У неділю, 29 жовтня, стало відомо, хто переміг у європейському сезоні "Голосу країни"

Сьогодні, 29 жовтня, відбувся суперфінал європейського сезону "Голосу країни", усі етапи якого знімали у Варшаві.

За підсумками глядацького голосування у проекті переміг Михайло Панчишин.

Як проходив суперфінал "Голосу країни"

Як пише "Телеграф", прямий ефір суперфіналу шоу відкрили зіркові тренери Іван Клименко, Надя Дорофєєва, Артем Пивоваров та Юлія Саніна, які разом виконали спільну тренерську пісню-саундтрек європейського сезону.

Потім на глядачів чекали три етапи, в ході яких визначалися найкращі учасники. Так, на першому етапі нові пісні виконали усі вісім фіналістів – Роман Панченко, Владислав Пелех, Михайло Панчишин, Анастасія Чабан, Майрамік Авоян, Галина Печенізька, Христина Старікова, Юрій Городецький.

У другий етап пройшли чотири учасники — Анастасія Чабан, Юрій Городецький, Христина Старикова та Михайло Панчишин.

У третій вирішальний етап пройшли двоє учасників — Юрій Городецький та Михайло Панчишин.

Таким чином за результатами фінального виступу та глядацького голосування, переможцем став Михайло Панчишин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що минулої неділі українці назвали, хто має перемогти у "Голосі країни" під час війни. Військовий-учасник Юрій Городецький вразив усіх у крос-батлах 22 жовтня.