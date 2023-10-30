Суперфинал "Голосу країни-13": названо имя победителя (видео)

В воскресенье, 29 октября стало известно, кто победил в европейском сезоне "Голосу країни"

Сегодня, 29 октября, состоялся суперфинал европейского сезона "Голосу країни", все этапы которого снимали в Варшаве.

По итогам зрительского голосования в проекте победил Михаил Панчишин.

Как проходил суперфинал "Голосу країни"

Как пишет "Телеграф", прямой эфир суперфинала шоу открыли звездные тренеры Иван Клименко, Надя Дорофеева, Артем Пивоваров и Юлия Санина, которые вместе исполнили общую тренерскую песню-саундтрек европейского сезона.

Затем зрителей ждали три этапа, в ходе которых определялись лучшие участники. Так, на первом этапе свои новые песни исполнили все восемь финалистов — Роман Панченко, Владислав Пелех, Михаил Панчишин, Анастасия Чабан, Майрамик Авоян, Галина Печенежская, Кристина Старикова, Юрий Городецкий.

Во второй этап прошли четыре участника — Анастасия Чабан, Юрий Городецкий, Кристина Старикова и Михаил Панчишин.

В третий решающий этап прошли двое участников — Юрий Городецкий и Михаил Панчишин.

Таким образом по результатам финального выступления и зрительского голосования, победителем стал — Михаил Панчишин!

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в прошлое воскресенье украинцы назвали, кто должен победить в "Голосі країни" во время войны. Военный-участник Юрий Городецкий поразил всех в кросс-батлах 22 октября.