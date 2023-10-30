Найслабший сезон: українці неоднозначно відреагували на воїна ЗСУ Панчишина, який переміг у "Голосі країни" (відео)

Реакція людей вийшла неоднозначною

У неділю, 29 жовтня, у Варшаві відбувся суперфінал європейського сезону вокального шоу "Голос країни". За результатами голосування глядачів, перемогу в проекті здобув підопічний Артема Пивоварова та воїн Збройних сил України Михайло Панчишин. Хлопець має авторську пісню "Невідомий герой", а також творчий псевдонім PTASHKIN.

Як пише "Телеграф", у фіналі зійшлися два українські захисники — Юрій Городецький та Михайло Панчишин, і українці вважають таке протистояння у фіналі правильним і закономірним. А ось до вокалу переможця у користувачів мережі багато питань.

У коментарях під відео з виступом Михайла Панчишина розпочалася бурхлива дискусія. Дехто з українців вважає, що його опонент Юрій Городецький співає краще, а PTASHKIN взагалі не потрапляє в ноти.

Дехто вважає, що перемогти мала 17-річна Христина Старикова. А сам проект "Голос країни", на думку деяких користувачів, дедалі слабшає, як і вокал учасників у принципі.

Тим не менш, коментатори в мережі зійшлися в одному і однозначно — вони постійно дякують українським воїнам за їх великий внесок у перемогу України. І Юрію Городецькому, і Михайлу Панчишину пишуть теплі побажання та слова подяки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у суперфіналі "Голосу країни-13" було названо ім’я переможця. Голосом України у Європі став Михайло Панчишин.