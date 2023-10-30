Самый слабый сезон: украинцы неоднозначно отреагировали на воина ВСУ Панчишина, который победил в "Голосі країни" (видео)

Реакция людей получилась неоднозначной

В воскресенье, 29 октября, в Варшаве состоялся суперфинал европейского сезона вокального шоу "Голос країни". По результатам зрительского голосования, победу в проекте получил подопечный Артема Пивоварова и воин Вооруженных сил Украины Михаил Панчишин. У парня есть авторская песня "Невідомий герой", а также творческий псевдоним PTASHKIN.

Как пишет "Телеграф", в финале сошлись два украинских защитника — Юрий Городецкий и Михаил Панчишин, и украинцы считают такое противостояние в финале правильным и закономерным. А вот к вокалу победителя у пользователей сети много вопросов.

В комментариях под видео с выступлением Михаила Панчишина началась бурная дискуссия. Некоторые украинцы считают, что его оппонент Юрий Городецкий поет лучше, а PTASHKIN вообще не попадает в ноты.

Некоторые считают, что победить должна была 17-летняя Кристина Старикова. А сам проект "Голос країни", по мнению некоторых юзеров, все слабеет, как и вокал участников в принципе.

Тем не менее, комментаторы в сети сошлись в одном и однозначно — они то и дело благодарят украинских воинов за их большой вклад в победу Украины. И Юрию Городецкому, и Михаилу Панчишину пишут теплые пожелания и слова благодарности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в суперфинале "Голосу країни-13" было названо имя победителя. Голосом Украины в Европе стал Михаил Панчишин.