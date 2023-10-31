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"Ми були більше, ніж колеги": зірки серіалу "Друзі" зробили важливу заяву після смерті Меттью Перрі

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Актори перервали мовчання Новина оновлена 31 жовтня 2023, 09:17
Актори перервали мовчання. Фото Gettyimages, колаж Телеграф

Актори за кілька днів звернулися до шанувальників

Актори популярного серіалу "Друзі" звернулися до шанувальників після трагічної звістки про те, що помер зірка "Друзів" Меттью Перрі. Зазначимо, що актор, який зіграв у ситкомі Чендлера Бінга, пішов із життя за загадкових обставин у віці 54 років.

Його колеги по ситкому Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Девід Швіммер, Метт Леблан та Ліза Кудроу через кілька днів перервали мовчання і зробили важливу заяву-звернення до фанів серіалу по всьому світу. "Друзі" зізналися, що були спустошені новиною про смерть свого колеги та друга Меттью Перрі. Про це пише видання PEOPLE.

"Ми були більше, ніж просто колеги по знімальному майданчику. Ми сім’я. Є так багато всього, що можна сказати, але зараз нам знадобиться час, щоб оплакати і пережити цю незбагненну втрату. З часом ми скажемо більше, коли зможемо", — йдеться у спільному зверненні акторів серіалу "Друзі".

Там також наголошується, що вони всі разом підтримують рідних та близьких померлого актора, якого любили у всьому світі після виходу на екрани серіалу "Друзі".

Метью Перрі, шанувальники
Шанувальники несуть квіти до будівлі, де знімали серіал "Друзі" у Нью-Йорку. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як жив Меттью Перрі, який помер за дивних обставин. Актора знайшли мертвим у джакузі у його власному будинку.

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