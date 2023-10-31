"Мы были больше, чем коллеги": звезды сериала "Друзья" сделали важное заявление после смерти Мэттью Перри

Актеры спустя несколько дней обратились к поклонникам

Актеры популярного сериала "Друзья" обратились к поклонникам после трагического известия о том, что умер звезда "Друзей" Мэттью Перри. Отметим, что актер, который сыграл в ситкоме Чендлера Бинга, ушел из жизни при загадочных обстоятельствах в возрасте 54 лет.

Его коллеги по ситкому Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Лиза Кудроу спустя несколько дней прервали молчание и сделали важное заявление-обращение к фанатам сериала по всему миру. "Друзья" признались, что были опустошены новостью о смерти своего коллеги и друга Мэттью Перри. Об этом пишет издание PEOPLE.

"Мы были больше, чем просто коллеги по съемочной площадке. Мы семья. Есть так много всего, что можно сказать, но прямо сейчас нам понадобится время, чтобы оплакать и пережить эту непостижимую утрату. Со временем мы скажем больше, когда сможем", — говорится в совместном обращении актеров сериала "Друзья".

Там также отмечается, что они все вместе поддерживают родных и близких умершего актера, которого любили во всем мире после выхода на экраны сериала "Друзья".

Поклонники несут цветы к зданию, где снимали сериал "Друзья" в Нью-Йорке. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как жил Мэттью Перри, умерший при странных обстоятельствах. Актера нашли мертвым в джакузи в его собственном доме.