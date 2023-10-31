"Мама" Вєрки Сердючки відірвалася на концерті Пивоварова у рідному місті (відео)
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Актриса Інна Білоконь потрапила на відео фанатів з концерту Пивоварова
Популярна українська актриса та напарниця Андрія Данилко Інна Білоконь, яка грає сценічну маму Вєрки Сердючки побувала на концерті Артема Пивоварова у своєму рідному місті Полтаві. І судячи з кадрів, здорово там відірвалася.
Відео з цього концерту опублікували у фан-спільноті Пивоварова в Instagram.
У ролику можна побачити, що Артем Пивоваров виступає у концертному залі, а не на сцені. Схоже, він упізнав серед глядачів "маму" Вєрки Сердючки та вирішив до неї підійти. У момент зйомки артист заспівав свій хіт "У тополі", а Інна Білоконь радісно підспівувала йому, пританцьовувала і кричала разом з іншими фанатами.
Варто зазначити, що для концерту актриса обрала стриманий total look, вона виглядає тут як звичайна українська жінка, природна, без зайвого гламуру, укладки та яскравого макіяжу.
У підписі до публікації у фанатів Пивоварова запитали, чи вони впізнали вони Інну Білоконь. На це користувачі почали відповідати у коментарях:
- Мама Вєрки Сердючки?
- Нічого собі, як виглядає. Ніколи б не впізнала.
- Це що Інна? Мама Сердючки! Обожнюємо!
- "Мама" запалює.
- Це неймовірно.
- Мама Вєрки Сердючки.
- Мати Артема?
- Мені одній здалося, ще це Нікітюк Леся, яка трохи набрала парочку зайвих кг.
- А я подумала, що то дружина Ткача.
Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни зірвали концерти Скрипки та Артема Пивоварова у Швейцарії. Артисти розповіли, у чому їх звинувачують.