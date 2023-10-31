"Мама" Вєрки Сердючки відірвалася на концерті Пивоварова у рідному місті (відео)

Актриса Інна Білоконь потрапила на відео фанатів з концерту Пивоварова

Популярна українська актриса та напарниця Андрія Данилко Інна Білоконь, яка грає сценічну маму Вєрки Сердючки побувала на концерті Артема Пивоварова у своєму рідному місті Полтаві. І судячи з кадрів, здорово там відірвалася.

Відео з цього концерту опублікували у фан-спільноті Пивоварова в Instagram.

У ролику можна побачити, що Артем Пивоваров виступає у концертному залі, а не на сцені. Схоже, він упізнав серед глядачів "маму" Вєрки Сердючки та вирішив до неї підійти. У момент зйомки артист заспівав свій хіт "У тополі", а Інна Білоконь радісно підспівувала йому, пританцьовувала і кричала разом з іншими фанатами.

Варто зазначити, що для концерту актриса обрала стриманий total look, вона виглядає тут як звичайна українська жінка, природна, без зайвого гламуру, укладки та яскравого макіяжу.

У підписі до публікації у фанатів Пивоварова запитали, чи вони впізнали вони Інну Білоконь. На це користувачі почали відповідати у коментарях:

Мама Вєрки Сердючки?

Нічого собі, як виглядає. Ніколи б не впізнала.

Це що Інна? Мама Сердючки! Обожнюємо!

"Мама" запалює.

Це неймовірно.

Мама Вєрки Сердючки.

Мати Артема?

Мені одній здалося, ще це Нікітюк Леся, яка трохи набрала парочку зайвих кг.

А я подумала, що то дружина Ткача.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни зірвали концерти Скрипки та Артема Пивоварова у Швейцарії. Артисти розповіли, у чому їх звинувачують.