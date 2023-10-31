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"Мама" Верки Сердючки оторвалась на концерте Пивоварова в родном городе (видео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Некоторые не узнали актрису Новость обновлена 31 октября 2023, 10:41
Некоторые не узнали актрису. Фото Коллаж "Телеграфа"

Актриса Инна Белоконь попала на видео фанатов с концерта Пивоварова

Популярная украинская актриса и напарница Андрея Данилко Инна Белоконь, которая играет сценическую маму Верки Сердючки побывала на концерте Артема Пивоварова в своем родном городе Полтаве. И судя по кадрам, здорово там оторвалась.

Видео с этого концерта опубликовали в фан-сообществе Пивоварова в Instagram.

В ролике можно заметить, что Артем Пивоваров выступает в концертном зале, а не на сцене. Похоже, он узнал среди зрителей "маму" Верки Сердючки и решил к ней подойти. В момент съемки артист спел свой хит "У тополі", а Инна Белоконь радостно ему подпевала, пританцовывала и кричала вместе с другими фанатами.

Стоит отметить, что для концерта актриса выбрала сдержанный total look, она выглядит здесь, как обычная украинская женщина, естественная, без лишнего гламура, укладки и яркого макияжа.

В подписи к публикации у фанатов Пивоварова спросили, узнали ли они Инну Белоконь. На это пользователи начали отвечать в комментариях:

  • Мама Верки Сердючки?
  • Ничего себе, как выглядит. Никогда не узнала бы.
  • Это что Инна? Мама Сердючки! Обожаем!
  • "Мама" зажигает.
  • Это невероятно.
  • Мама Верки Сердючки.
  • Мама Артема?
  • Мне одной показалось, еще это Никитюк Леся, слегка набравшая парочку лишних кг.
  • А я подумала, что это жена Ткача.
Инна Белоконь на концерте Пивоварова

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне сорвали концерты Скрипки и Артема Пивоварова в Швейцарии. Артисты рассказали, в чем их обвиняют.

Теги:
#Верка Сердючка #Пивоваров #Инна Белоконь