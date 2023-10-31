"Мама" Верки Сердючки оторвалась на концерте Пивоварова в родном городе (видео)

Актриса Инна Белоконь попала на видео фанатов с концерта Пивоварова

Популярная украинская актриса и напарница Андрея Данилко Инна Белоконь, которая играет сценическую маму Верки Сердючки побывала на концерте Артема Пивоварова в своем родном городе Полтаве. И судя по кадрам, здорово там оторвалась.

Видео с этого концерта опубликовали в фан-сообществе Пивоварова в Instagram.

В ролике можно заметить, что Артем Пивоваров выступает в концертном зале, а не на сцене. Похоже, он узнал среди зрителей "маму" Верки Сердючки и решил к ней подойти. В момент съемки артист спел свой хит "У тополі", а Инна Белоконь радостно ему подпевала, пританцовывала и кричала вместе с другими фанатами.

Стоит отметить, что для концерта актриса выбрала сдержанный total look, она выглядит здесь, как обычная украинская женщина, естественная, без лишнего гламура, укладки и яркого макияжа.

В подписи к публикации у фанатов Пивоварова спросили, узнали ли они Инну Белоконь. На это пользователи начали отвечать в комментариях:

Мама Верки Сердючки?

Ничего себе, как выглядит. Никогда не узнала бы.

Это что Инна? Мама Сердючки! Обожаем!

"Мама" зажигает.

Это невероятно.

Мама Верки Сердючки.

Мама Артема?

Мне одной показалось, еще это Никитюк Леся, слегка набравшая парочку лишних кг.

А я подумала, что это жена Ткача.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне сорвали концерты Скрипки и Артема Пивоварова в Швейцарии. Артисты рассказали, в чем их обвиняют.