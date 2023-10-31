"Мама" Верки Сердючки оторвалась на концерте Пивоварова в родном городе (видео)
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Актриса Инна Белоконь попала на видео фанатов с концерта Пивоварова
Популярная украинская актриса и напарница Андрея Данилко Инна Белоконь, которая играет сценическую маму Верки Сердючки побывала на концерте Артема Пивоварова в своем родном городе Полтаве. И судя по кадрам, здорово там оторвалась.
Видео с этого концерта опубликовали в фан-сообществе Пивоварова в Instagram.
В ролике можно заметить, что Артем Пивоваров выступает в концертном зале, а не на сцене. Похоже, он узнал среди зрителей "маму" Верки Сердючки и решил к ней подойти. В момент съемки артист спел свой хит "У тополі", а Инна Белоконь радостно ему подпевала, пританцовывала и кричала вместе с другими фанатами.
Стоит отметить, что для концерта актриса выбрала сдержанный total look, она выглядит здесь, как обычная украинская женщина, естественная, без лишнего гламура, укладки и яркого макияжа.
В подписи к публикации у фанатов Пивоварова спросили, узнали ли они Инну Белоконь. На это пользователи начали отвечать в комментариях:
- Мама Верки Сердючки?
- Ничего себе, как выглядит. Никогда не узнала бы.
- Это что Инна? Мама Сердючки! Обожаем!
- "Мама" зажигает.
- Это невероятно.
- Мама Верки Сердючки.
- Мама Артема?
- Мне одной показалось, еще это Никитюк Леся, слегка набравшая парочку лишних кг.
- А я подумала, что это жена Ткача.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне сорвали концерты Скрипки и Артема Пивоварова в Швейцарии. Артисты рассказали, в чем их обвиняют.