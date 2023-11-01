Королева Камілла у розкішних прикрасах з’явилася на ослячій фермі в Кенії (фото)

Британські монархи прибули до Кенії на запрошення президента

Британський король Чарльз III та королева Камілла прибули до Кенії з 4-денним візитом з нагоди 60-річчя незалежності республіки. У Найробі подружжя відвідало Кенійське товариство захисту та догляду за тваринами, де зустрілися з місцевими дітьми, які організували клуб з догляду за ослами.

Судячи з фото з візиту на ослячу ферму, королівська особа чудово поспілкувалася і з дітьми, і з тваринами. Вона із задоволенням гладила ослів, коней і навіть приголубила песика, який ошивався біля її ніг.

Фото: Getty Images

Для публічного виходу 76-річна королева Камілла обрала кремову сукню-міді з цікавим декором з обох боків, а доповнила образ бежевими туфлями на низьких підборах у тон наряду. При цьому в очі впадають розкішні прикраси, які одягла монархиня. На ній і масивні сережки, і кілька золотистих ланцюжків з кулонами, і браслети з коштовним камінням, а на комірі сукні красується незвичайна червона брошка-квітка.

Фото: Getty Images

Повідомляється, що англійський король Чарльз III та королева Камілла пробудуть у Кенії чотири дні, вони прибули туди на запрошення президента республіки Вільяма Руто. Цей візит британських монархів присвячений святкуванню Дня незалежності Кенії.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що королева Камілла зачарувала британців у смарагдовому пальто. 76-річна дружина Чарльза III доповнила образ брошкою у вигляді вершника на коні.