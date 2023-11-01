Королева Камилла в роскошных украшениях появилась на ослиной ферме в Кении (фото)

Британские монархи прибыли в Кению по приглашению президента

Британский король Чарльз III и королева Камилла прибыли в Кению с 4-дневным визитом по случаю 60-летия независимости республики. В Найроби супруги посетили Кенийское общество защиты и ухода за животными, где встретились с местными детьми, которые организовали клуб по уходу за ослами.

Судя по фото с визита ослиную ферму, королевская особа отлично пообщалась и с детьми, и с животными. Она с удовольствием гладила ослов, лошадей и даже приласкала песика, который ошивался у ее ног.

Фото: Getty Images

Для публичного выхода 76-летняя королева Камилла выбрала кремовое платье-миди с интересным декором по краям, а дополнила образ бежевыми туфлями на низком каблуке в тон наряду. При этом в глаза бросаются роскошные украшения, которые надела монарх. На ней и массивные серьги, и несколько золотистых цепочек с кулонами, и браслеты с драгоценными камнями, а на воротнике платье красуется необычная красная брошь-цветок.

Фото: Getty Images

Сообщается, что английский король Чарльз III и королева Камилла пробудут в Кении четыре дня, они прибыли туда по приглашению президента республики Уильяма Руто. Этот визит британских монархов приурочен к празднованию Дня независимости Кении.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что королева Камилла очаровала британцев в изумрудном пальто. 76-летняя супруга Чарльза III дополнила образ брошью в виде наездника на лошади.