Тімоті Шаламе прийшов підтримати Кайлі Дженнер на нагородженні WSJ (фото)

Зірка "Дюни" підтримав Кайлі Дженнер на врученні премії газети WSJ у Нью-Йорку

Увечері 1 листопада у нью-йоркському Музеї сучасних мистецтв відбулося нагородження премією WSJ Magazine Innovator Awards. Кайлі Дженнер отримала нагороду в номінації "Бренд" за свою нову, запущену близько тижня тому, марку одягу Khy. До речі, цього ж дня в Каліфорніі святкували День мертвих, де також засвітились голівудські зірки, зокрема Джесіка Альба.

На урочистий захід дівчину супроводжував її бойфренд, зірка фільмів "Дюна" та "Віллі Вонка" Тімоті Шаламе. Можна припустити, що вони нарешті перестали приховувати свої стосунки, але фотографам все ж таки позували окремо.

Прем'єри листопада

Спокуслива Кайлі красувалася в чорному вбранні від Ferragamo зі шкіряним корсетом та асиметричною спідницею в підлогу.

Кайлі у вбранні від Ferragamo, фото Getty Images

Тімоті, одягнений в елегантний костюм від Dolce & Gabbana, щиро позував фотографам з режисером Мартіном Скорсезе, у якого раніше знімався в рекламі Chanel.

Тімоті та Мартін Скорсезе, фото Getty Images

Після закінчення офіційної фотосесії пара возз’єдналася за одним столиком, де їх і вдалося підловити фотографам.

Після закінчення офіційної частини, фото Getty Images

Про те, що у пари роман уперше написали на порталі DeuxMoi у квітні. Повідомлялося, що закохані зустрічали разом Новий рік в Аспені, а потім вирушили на острови. Автомобіль Кайлі багато разів бачили біля будинку актора.

Усі тільки й чекають, коли молоді люди визнають, що вони пара. До цього спільного виходу молоді люди публічно з’являлися разом лише двічі — вони відвідували концерт Бейонсе в Лос-Анджелесі та тенісний турнір US Open у Нью-Йорку.