Тимоти Шаламе пришел поддержать Кайли Дженнер на награждении WSJ (фото)

Звезда "Дюны" поддержал Кайли Дженнер на вручении премии газеты WSJ в Нью-Йорке

Вечером 1 ноября в нью-йоркском Музее современных искусств состоялось награждение премией WSJ Magazine Innovator Awards. Кайли Дженнер получила награду в номинации "Бренд" за свою новую, запущенную около недели назад, марку одежды Khy. Кстати, в этот же день в Калифорнии праздновали День мертвых, где засветились голливудские звезды, в частности Джессика Альба.

На торжественное мероприятие девушку сопроводил ее бойфренд, звезда фильмов "Дюна" и "Вилли Вонка" Тимоти Шаламе. Можно предположить, что они наконец-то перестали скрывать свои отношения, но фотографам все же позировали по отдельности.

Премьеры ноября

Соблазнительная Кайли красовалась в черном наряде от Ferragamo с кожаным корсетом и ассиметричной юбкой в пол.

Кайли в наряде от Ferragamo, фото Getty Images

Тимоти, одетый в элегантный костюм от Dolce & Gabbana, от души позировал фотографам с режиссером Мартином Скорсезе, у которого ранее снимался в рекламе Chanel.

Тимоти и Мартин Скорсезе, фото Getty Images

После окончания официальной фотосессии пара воссоединилась за одним столиком, где их и удалось подловить фотографам.

После окончания официальной части, фото Getty Images

О том, что у пары роман, впервые написали на портале DeuxMoi в апреле. Сообщалось, что возлюбленные встречали вместе Новый год в Аспене, а после этого отправились на острова. Автомобиль Кайли много раз видели возле дома актера.

Все только и ждут, когда же молодые люди признают, что они пара. До нынешнего совместного выхода молодые люди публично появлялись вместе лишь дважды — они посещали концерт Бейонсе в Лос-Анджелесе и теннисный турнир US Open в Нью-Йорке.