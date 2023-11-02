"Дуже болить у грудях": донька Заворотнюк вперше за довгий час розповіла про стан "няні Віки"

Дочка актриси прокоментувала стан матері, хворої на рак

Донька відомої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка рік тому несподівано вийшла заміж, розкрила подробиці про стан мами, яка вже кілька років хворіє на рак мозку. Зірку виписали із приватної клініки, куди вона час від часу повертається для медичних обстежень та курсів лікування.

Як розповіла Анна Заворотнюк у своїх Instagram-сторіс, її мама дуже сильно хворіє, і їй навіть важко про це говорити.

"Хворіє дуже сильно. Мені важко навіть у житті обговорювати, хоч і минуло 5 років, у блозі теж. Дуже болить у грудях", — відповіла у сторіс Анна, відповідаючи на запитання шанувальників про стан "няні Віки".

Зазначимо, що в Анастасії Заворотнюк діагностували гліобластому, яка дуже агресивно руйнує організм людини. Актриса довгі місяці провела в клініці, цього літа її виписали додому, проте шансів на виживання лікарі їй не дають. Як пишуть російські ЗМІ, зараз життя актриси тримається на підтримуючій терапії і реабілітації.

Актриса вже давно не з’являється на публіці та не коментує свій стан. Вперше навесні 2022 року хворобу матері у своєму Instagram-блозі підтвердила її дочка Анна. Тепер дівчина розповіла, що її мама продовжує сильно хворіти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в мережі зібрали "докази", як няня Віка ганьбила Україну в серіалі "Моя прекрасна няня". Головна героїня серіалу постійно принижувала Україну, яка була її серіальною батьківщиною.