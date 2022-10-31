Донька хворої на рак Заворотнюк несподівано вийшла заміж

Раніше Ганна відкладала весілля через хворобу матері

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років бореться з пухлиною головного мозку, Ганна проговорилася про можливе заміжжя у соціальних мережах. Дівчина зі своїм бойфрендом вирішила жити на два міста та активно публікує знімки з Азербайджану. Одну з фотографій вона підписала, згадавши "чоловіка".

Натяк на заміжжя шанувальники моделі помітили в одній з історій Анни Заворотнюк на її сторінці в Instagram. Прямо про те, чи вийшла заміж, дівчина поки що не говорить, як і продовжує приховувати ім’я свого коханого.

"Романтік із чоловіком", — написала в одній з історій Ганна Заворотнюк.

Публічно дівчина не висловлювалася про те, чи відбулося офіційне одруження, чи вона називає чоловіком свого обранця, перебуваючи у цивільному шлюбі. Раніше Ганна вже натякала у спілкуванні з підписниками на заміжжя. На запитання шанувальниці про заміжжя та дівоче прізвище вона відповіла "А може, я вже вийшла".

Ганна Заворотнюк згадала у соцмережах "чоловіка"

Нещодавно Ганна ділилася зі своїми підписниками новиною про переїзд до столиці Азербайджану Баку, вона планує жити на дві країни, адже в рф залишаються її рідні. Відомо, що у Ганни близько 6 років стосунки з москвичем, пара разом із часів навчання дівчини в Нью-Йорку, він, до речі, теж навчався за кордоном. Закохані заручилися і навіть планували весілля, але вирішили відкласти торжество через тяжкий стан матері.

Зазначимо, що дочка Анастасії Заворотнюк дуже рідко висловлюється про хвору маму, загалом родичі актриси не відкривають громадськості подробиці про її життя. Анна досить активна у соцмережах, на її блог підписано понад 200 тис. осіб.

Як відомо, актриса Анастасія Заворотнюк не перший рік бореться із онкологічним захворюванням. Артистка вже давно не показувалася на публіці, а її стан здоров’я неодноразово ставав приводом для фейкових новин. Широку популярність Заворотнюк набула завдяки ролі у ситкомі "Моя прекрасна няня". У цьому серіалі її героїня була родом із Маріуполя і не раз принижувала українців і насміхалася з української культури.