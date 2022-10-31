Дочь страдающей от рака Заворотнюк неожиданно вышла замуж

Ранее Анна откладывала свадьбу из-за болезни матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет борется с опухолью головного мозга, Анна проговорилась о возможном замужестве в социальных сетях. Девушка со своим бойфрендом решила жить на два города и активно публикует снимки из Азербайджана. Одну из фотографий она подписала, упомянув "мужа".

Намек на замужество поклонники модели заметили в одной из историй Анны Заворотнюк на ее странице в Instagram. Прямо о том, вышла ли она замуж, девушка пока что не говорит, как и продолжает скрывать имя своего возлюбленного.

"Романтик с мужем", — написала в одной из историй Анна Заворотнюк.

Публично девушка не высказывалась о том, состоялось ли официальное бракосочетание или она называет мужем своего избранника, будучи в гражданском браке. Ранее Анна уже намекала в общении с подписчиками на замужество. На вопрос поклонницы о замужестве и девичьей фамилии она ответила "А может, я уже вышла".

Анна Заворотнюк упомянула в соцсетях "мужа"

Недавно Анна делилась со своими подписчиками новостью о переезде в столицу Азербайджана Баку, она планирует жить на две страны, ведь в рф остаются ее родные. Известно, что у Анны около 6 лет отношения с москвичем, пара вместе со времен учебы девушки в Нью-Йорке, он, к слову, тоже учился за границей. Влюбленные обручились и даже планировали свадьбу, но решили отложить торжество из-за тяжелого состояния матери.

Отметим, что дочь Анастасиии Заворотнюк очень редко высказывается о болеющей маме, в целом родственники актрисы не посвящают общественность в подробности о ее жизни. Анна довольно активна в соцсетях, на ее блог подписано более 200 тыс. человек.

Как известно, актриса Анастасия Заворотнюк не первый год борется с онкологическим заболеванием. Артистка уже давно не показывалась на публике, а ее состояние здоровье не раз становилось поводом для фейковых новостей. Широкую популярность Заворотнюк получила благодаря роли в ситкоме "Моя прекрасная няня". В этом сериале ее героиня была родом из Мариуполя и не раз унижала украинцев и насмехалась с украинской культуры.