"Очень болит в груди": дочь Заворотнюк впервые за долгое время рассказала о состоянии "няни Вики"

Дочь актрисы прокомментировала состояние матери, больной раком

Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая год назад неожиданно вышла замуж, раскрыла подробности о состоянии мамы, которая уже несколько лет болеет раком мозга. Звезду выписали из частной клиники, куда она время от времени возвращается для медицинских обследований и курсов лечения.

Как рассказала Анна Заворотнюк в своих Instagram-сторис, ее мама очень сильно болеет, и ей даже тяжело об этом говорить.

"Болеет очень сильно. Мне тяжело даже в жизни обсуждать, хоть и прошло 5 лет, в блоге тоже. Очень болит в груди", — ответила в сторис Анна, отвечая на вопросы поклонников о состоянии "няни Вики".

Отметим, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому, которая очень агрессивно разрушает организм человека. Актриса долгие месяцы провела в клинике, летом этого года ее выписали домой, однако шансов на выживание врачи ей не дают. Как пишут российские СМИ, сейчас жизнь актрисы держится на поддерживающей терапии и реабилитации.

Актриса уже несколько лет не появляется на публике и не комментирует свое состояние. Впервые весной 2022 года болезнь матери в своем Instagram-блоге подтвердила ее дочь Анна. Теперь же девушка рассказала, что ее мама продолжает сильно болеть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети собрали "улики", как няня Вика позорила Украину в сериале "Моя прекрасная няня". Главная героиня сериала постоянно унижала Украину, которая была ее сериальной родиной.