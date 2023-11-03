"Джоффрі за нас": зірка "Ігор престолів" Джек Глісон зворушив українців прочитанням вірша Сергія Жадана (відео)

Українці дякують акторові за такий зворушливий жест

Ірландський актор Джек Глісон, який прославився завдяки ролі Джоффрі Баратеона у телесеріалі "Гра престолів", підтримує Україну в боротьбі з російськими окупантами. Зірка особисто привозив допомогу для ЗСУ, а тепер вивчив вірш українського поета.

Так, Джек Глісон прочитав вірш "Плеєр" (Headphones) Сергія Жадана в англійському перекладі. Перформанс відбувся у рамках події NGO організації Talented U у Лондоні.

На заході "король Джоффрі" з’явився у незвичайній футболці з написом "Чебуреки сила — ворогу могила". Пізніше актор одягнув вишиванку українського бренду.

Повідомляється, що Глісон сам обрав вірш. Твір Жадана опублікував The New York Times Magazine у 2021 році, перекладом займалися американська письменниця і театральна діячка українського походження Вірляна Ткач й американська поетеса Ванда Фіпс. Сенси, закладені автором у "Плеєр" (Headphones), не втрачають актуальності.

Вірш "Плеєр" (Headphones) Сергія Жадана

Саша, тихий п’яниця, езотерик, поет. Ціле літо просидів у місті. Коли почались обстріли – здивувався, почав дивитися новини, потім кинув. Ходить містом, не вимикаючи плейєра, слухає різних динозаврів, натикається на спалені машини, на розірвані тіла. Нам залишаться від цілої історії, від світу, в якому ми жили, слова та музика кількох геніальних чоловіків, що марно намагалися нас усіх застерегти, намагалися щось пояснити, але нічого не пояснили, нікого не врятували, лежать на цвинтарях, і з їхніх геніальних грудних кліток ростуть тепер квіти й трава. Більше не лишиться нічого – лише музика, лише спів, лише голос, що примушує любити. Можна ніколи не обривати цю музику. Слухати космос, заплющивши очі. Думати про китів у нічному океані. Більше нічого не чути. Більше нічого не бачити. Більше нічого не відчувати. Окрім запаху, звісно. Окрім трупного запаху.

Українці дякують Глісону за підтримку та увагу до подій, що відбуваються в нашій країні. Ось що пишуть користувачі в мережі:

"Джоффрі за нас";

"Достойна людина";

"Джек продовжує підтримувати Україну, вдячні йому за це";

"Молодець!".

Нагадаємо, у лютому цього року Джек Глісон побував у Києві. Актор привіз пікап для українських військових, а натомість отримав у подарунок вишиванку та прапор України за підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.