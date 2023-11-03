"Джоффри за нас": звезда "Игр престолов" Джек Глисон умилил украинцев прочтением стиха Сергея Жадана (видео)

Украинцы благодарят актера за такой трогательный жест

Ирландский актер Джек Глисон, который прославился благодаря роли Джоффри Баратеона в телесериале "Игра престолов", поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами. Звезда лично привозил помощь для ВСУ, а теперь выучил стихотворение украинского поэта.

Так, Джек Глисон прочитал стих "Плеєр" (Headphones) Сергея Жадана в английском переводе. Перформанс произошел в рамках события NGO организации Talented U в Лондоне.

На мероприятии "король Джоффри" появился в необычной футболке с надписью "Чебуреки сила — ворогу могила". Позже актер надел вышиванку украинского бренда.

Сообщается, что Глисон сам выбрал стихотворение. Произведение Жадана опубликовал The New York Times Magazine в 2021 году, переводом занимались американская писательница и театральная деятельница украинского происхождения Вирляна Ткач и американская поэтесса Ванда Фипс. Смыслы, заложенные автором в "Плеєр" (Headphones), не теряют актуальности.

Стих "Плеєр" (Headphones) Сергея Жадана

Саша, тихий п’яниця, езотерик, поет. Ціле літо просидів у місті. Коли почались обстріли – здивувався, почав дивитися новини, потім кинув. Ходить містом, не вимикаючи плейєра, слухає різних динозаврів, натикається на спалені машини, на розірвані тіла. Нам залишаться від цілої історії, від світу, в якому ми жили, слова та музика кількох геніальних чоловіків, що марно намагалися нас усіх застерегти, намагалися щось пояснити, але нічого не пояснили, нікого не врятували, лежать на цвинтарях, і з їхніх геніальних грудних кліток ростуть тепер квіти й трава. Більше не лишиться нічого – лише музика, лише спів, лише голос, що примушує любити. Можна ніколи не обривати цю музику. Слухати космос, заплющивши очі. Думати про китів у нічному океані. Більше нічого не чути. Більше нічого не бачити. Більше нічого не відчувати. Окрім запаху, звісно. Окрім трупного запаху.

Украинцы благодарят Глисона за поддержку и внимание к событиям, происходящим в нашей стране. Вот что пишут пользователи в сети:

"Джоффри за нас";

"Достойный человек";

"Джек продолжает поддерживать Украину, благодарны ему за это";

"Молодец!".

Напомним, в феврале этого года Джек Глисон побывал в Киеве. Актер привез пикап для украинских военных, а взамен получил в подарок вышитую сорочку и флаг Украины с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.