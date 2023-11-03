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"Джоффри за нас": звезда "Игр престолов" Джек Глисон умилил украинцев прочтением стиха Сергея Жадана (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Джек Глисон поддерживает Украину Новость обновлена 03 ноября 2023, 11:07
Джек Глисон поддерживает Украину. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Украинцы благодарят актера за такой трогательный жест

Ирландский актер Джек Глисон, который прославился благодаря роли Джоффри Баратеона в телесериале "Игра престолов", поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами. Звезда лично привозил помощь для ВСУ, а теперь выучил стихотворение украинского поэта.

Так, Джек Глисон прочитал стих "Плеєр" (Headphones) Сергея Жадана в английском переводе. Перформанс произошел в рамках события NGO организации Talented U в Лондоне.

На мероприятии "король Джоффри" появился в необычной футболке с надписью "Чебуреки сила — ворогу могила". Позже актер надел вышиванку украинского бренда.

Сообщается, что Глисон сам выбрал стихотворение. Произведение Жадана опубликовал The New York Times Magazine в 2021 году, переводом занимались американская писательница и театральная деятельница украинского происхождения Вирляна Ткач и американская поэтесса Ванда Фипс. Смыслы, заложенные автором в "Плеєр" (Headphones), не теряют актуальности.

Стих "Плеєр" (Headphones) Сергея Жадана

Саша, тихий п’яниця, езотерик, поет.

Ціле літо просидів у місті.

Коли почались обстріли – здивувався,

почав дивитися новини, потім кинув.

Ходить містом, не вимикаючи плейєра,

слухає різних динозаврів,

натикається на спалені машини,

на розірвані тіла.

Нам залишаться від цілої історії,

від світу, в якому ми жили,

слова та музика кількох геніальних

чоловіків, що марно намагалися нас

усіх застерегти, намагалися щось пояснити,

але нічого не пояснили, нікого не врятували,

лежать на цвинтарях,

і з їхніх геніальних грудних кліток

ростуть тепер квіти й трава.

Більше не лишиться нічого –

лише музика, лише спів, лише голос,

що примушує любити.

Можна ніколи не обривати цю музику.

Слухати космос, заплющивши очі.

Думати про китів у нічному океані.

Більше нічого не чути.

Більше нічого не бачити.

Більше нічого не відчувати.

Окрім запаху, звісно.

Окрім трупного запаху.

Украинцы благодарят Глисона за поддержку и внимание к событиям, происходящим в нашей стране. Вот что пишут пользователи в сети:

  • "Джоффри за нас";
  • "Достойный человек";
  • "Джек продолжает поддерживать Украину, благодарны ему за это";
  • "Молодец!".
Украинцы благодарят Джека Глисона
Украинцы благодарят Джека Глисона

Напомним, в феврале этого года Джек Глисон побывал в Киеве. Актер привез пикап для украинских военных, а взамен получил в подарок вышитую сорочку и флаг Украины с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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