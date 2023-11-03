"Джоффри за нас": звезда "Игр престолов" Джек Глисон умилил украинцев прочтением стиха Сергея Жадана (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинцы благодарят актера за такой трогательный жест
Ирландский актер Джек Глисон, который прославился благодаря роли Джоффри Баратеона в телесериале "Игра престолов", поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами. Звезда лично привозил помощь для ВСУ, а теперь выучил стихотворение украинского поэта.
Так, Джек Глисон прочитал стих "Плеєр" (Headphones) Сергея Жадана в английском переводе. Перформанс произошел в рамках события NGO организации Talented U в Лондоне.
На мероприятии "король Джоффри" появился в необычной футболке с надписью "Чебуреки сила — ворогу могила". Позже актер надел вышиванку украинского бренда.
Сообщается, что Глисон сам выбрал стихотворение. Произведение Жадана опубликовал The New York Times Magazine в 2021 году, переводом занимались американская писательница и театральная деятельница украинского происхождения Вирляна Ткач и американская поэтесса Ванда Фипс. Смыслы, заложенные автором в "Плеєр" (Headphones), не теряют актуальности.
Стих "Плеєр" (Headphones) Сергея Жадана
Саша, тихий п’яниця, езотерик, поет.
Ціле літо просидів у місті.
Коли почались обстріли – здивувався,
почав дивитися новини, потім кинув.
Ходить містом, не вимикаючи плейєра,
слухає різних динозаврів,
натикається на спалені машини,
на розірвані тіла.
Нам залишаться від цілої історії,
від світу, в якому ми жили,
слова та музика кількох геніальних
чоловіків, що марно намагалися нас
усіх застерегти, намагалися щось пояснити,
але нічого не пояснили, нікого не врятували,
лежать на цвинтарях,
і з їхніх геніальних грудних кліток
ростуть тепер квіти й трава.
Більше не лишиться нічого –
лише музика, лише спів, лише голос,
що примушує любити.
Можна ніколи не обривати цю музику.
Слухати космос, заплющивши очі.
Думати про китів у нічному океані.
Більше нічого не чути.
Більше нічого не бачити.
Більше нічого не відчувати.
Окрім запаху, звісно.
Окрім трупного запаху.
Украинцы благодарят Глисона за поддержку и внимание к событиям, происходящим в нашей стране. Вот что пишут пользователи в сети:
- "Джоффри за нас";
- "Достойный человек";
- "Джек продолжает поддерживать Украину, благодарны ему за это";
- "Молодец!".
Напомним, в феврале этого года Джек Глисон побывал в Киеве. Актер привез пикап для украинских военных, а взамен получил в подарок вышитую сорочку и флаг Украины с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.