Бек-вокалістка Каменських розкрила несподівані подробиці про роботу з дуетом "Потап і Настя" (відео)

Співачка Марта Адамчук здивувала несподіваним зізнанням

Відома співачка та учасниця "Жіночого кварталу" Марта Адамчук розповіла, що дуже довго не могла від роботи на бек-вокалі в дуету "Потап і Настя". За словами артистки, дуже тяжко було після бек-вокалу перейти на сольну кар’єру.

Про це вона поділилася в інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк.

За словами Адамчук, вона працювала з Потапом та Настею Каменськими три роки, а потім прийшла на "Голос країни", щоб заявити про себе як про сольну артистку. При цьому співачка наголосила, що вона дуже любила свою роботу з дуетом Потапа та Каменських, і дуже відповідально до неї ставилася.

"Але дуже важко потім з бек-вокалу перейти в сольне виконання. Я досі, мені здається, це вигрібаю. Тобто завжди десь ніби ти себе стримуєш, щоб не випендритися. Тому що завжди для мене є хтось, хто вище. Ось є зірки, а я ось тут роблю свою роботу", — зізналася Марта.

На запитання журналістки про останні скандали з Потапом Адамчук стримано відповіла, що не стежить за тік-током і не в курсі того, що там відбувалося з Потапом. При цьому співачка зауважила, що скандальна пісня про волонтерів могла навчити Потапа, що старий формат його творчості вже не заходить людям під час війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, Потап після дивних витівок у тік-току вибачився перед українцями та натякнув, що йде зі сцени.