Бэк-вокалистка Каменских раскрыла неожиданные подробности о работе с дуэтом "Потап и Настя" (видео)

Певица Марта Адамчук удивила неожиданным признанием

Известная певица и участница "Женского квартала" Марта Адамчук рассказала, что очень долго не могла от работы на бэк-вокале у дуэта "Потап и Настя". По словам артистки, очень тяжело было после бэк-вокала перейти на сольную карьеру.

Об этом Марта поделилась в интервью журналистке Алине Доротюк.

По словам Адамчук, она работала с Потапом и Настей Каменских три года, а потом пришла на "Голос країни", чтобы заявить о себе как о сольной артистке. При этом певица отметила, что она очень любила свою работу с дуэтом Потапа и Каменских, и очень ответственно к ней относилась.

"Но очень тяжело потом с бэк-вокала перейти в сольное исполнение. Я до сих пор, мне кажется, это выгребаю. То есть всегда, где-то как будто ты себя сдерживаешь, чтобы не выпендрится. Потому что всегда для меня есть кто-то выше. Вот есть звезды, а я вот тут делаю свою работу", — призналась Марта.

На вопрос журналистки о последних скандалах с Потапом, Адамчук сдержанно ответила, что не следит за тик-током и не в курсе того, что там происходило с Потапом. При этом певица отметила, что скандальная песня о волонтерах могла научить Потапа, что старый формат его творчества уже не заходит людям во время войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, Потап после странных выходок в тик-токе извинился перед украинцами и намекнул, что уходит со сцены.