"Вона була у захваті": Слава Дьомін привів свою 92-річну бабусю на концерт Полякової (відео)

Ведучий зворушив історією про свою бабусю

Популярний український радіоведучий, інтерв’юер та блогер Слава Дьомін, який раніше спробував "виправдати" Віру Брежнєву, розповів, як зводив свою бабусю на концерт Олі Полякової. За словами шоумена, вона була у захваті.

Як розповів Дьомін у підкасті з продюсером Полякової Михайлом Ясинським, він запропонував своїй 92-річній бабусі сходити на концерт української суперблондинки на запрошення Ясинського. Бабуся вирішила не відмовлятися, бо вже років 15 не була на подібних заходах.

"Це був її перший концерт за останні, мабуть, років 15, на який вона потрапила", — зазначив блогер.

За словами Слави Дьоміна, його бабуся була у захваті. Причому не лише від концерту, а й від інших знаменитостей, яких там зустріла.

"Вона була в неймовірному захваті. І від того, що побачила Полякову, і від того, що побачила Гордона. Ну, одним словом, кльово, мені дуже сподобався цей концерт. На цьому концерті було все. І сльози, у мене особисто, і радість, і смуток, і переживання. Ну, ви поєднали повністю все", — поділився враженнями Слава Дьомін.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ведучий Слава Дьомін розповів, як проходив суворий кастинг на "Холостячку-2". Героїнею того сезону, до речі, була співачка Злата Огневич.