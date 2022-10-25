Український ведучий спробував "виправдати" Брежнєву, якій приписують заробляння кривавих рублів у рф

За повідомленнями росЗМІ, колишня вокалістка "ВІА Гри" не припинила співпрацю з росією

Український радіо- та телеведучий Слава Дьомін заступився за співачку Віру Брежнєву, яка після випуску україномовної пісні отримала багато хейтерських коментарів.

Річ у тому, що у 2019 році живучи в країні-агресорі та розважаючи росіян колишня вокалістка гурту "ВІА Гра" заявила, що не вважає себе українською співачкою.

"Я українською співачкою не була. Сама Україна мене не сприймала. Щоб вважатися українською співачкою, треба, щоб у тебе була пісня українською мовою. У мене їх немає", – сказала Брежнєва путіністу В’ячеславу Манучарову. Тоді Брежнєва запропонувала називати її "співачкою родом з України".

У новому випуску свого YouTube-проєкту "Слава ПРО" український ведучий прокоментував скандал і заявив, що співачка нібито не заслуговує на подібне ставлення українців. Чоловік заявив, що Брежнєва продовжує підтримувати Україну з першого дня повномасштабного вторгнення росії 24 лютого (нібито забуваємо про 2014 рік).

"Я особисто знайомий з Вірою Брежнєвою і точно знаю, що вона підтримує Україну з першого дня, багато робить для України та українців… Є артисти, які не люблять понтовуватися своїми вчинками. Просто роблять і потім за це отримують незаслужений хейт", — заявив Дьомін. Однак не все так однозначно.

Днями росЗМІ розтиражували новину про те, що Віра Брежнєва продовжує співпрацювати з росією, заробляючи криваві рублі. Повідомляється, що співачка не закрила свій бізнес у рф, а влітку взагалі прилітала до Москви, щоб перевірити, як там справи.

Нагадаємо, що в червні менеджер Брежнєвої говорила про те, що знаменитість розірвала всі зв’язки з росією і не планує туди повертатися. У мережі вже ходять чутки, що війна в Україні може стати причиною розлучення Брежнєвої з її чоловіком, композитором та продюсером Костянтином Меладзе.

Нагадаємо, що брат Костянтина Меладзе, співак Валерій Меладзе записав відеозвернення із закликом зупинити війну в Україні майже одразу після початку вторгнення російських військ на територію нашої країни.