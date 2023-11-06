"Она была в восторге": Слава Демин привел свою 92-летнюю бабушку на концерт Поляковой (видео)

Ведущий растрогал историей о своей бабушке

Популярный украинский радиоведущий, интервьюер и блогер Слава Демин, который ранее попробовал "оправдать" Веру Брежневу, рассказал, как сводил свою бабушку на концерт Оли Поляковой. По словам шоумена, она была в восторге.

Как рассказал Демин в подкасте с продюсером Поляковой Михаилом Ясинским, он предложил своей 92-летней бабушке сходить на концерт украинской суперблондинки по приглашению Ясинского. Старушка решила не отказываться, так как уже лет 15 не была на подобных мероприятиях.

"Это был ее первый концерт за последние, наверное, лет 15, на который она попала", — отметил блогер.

По словам Славы Демина, его бабушка была в восторге. Причем не только от концерта, но и от других знаменитостей, которых там встретила.

"Она была в невероятном восторге. И от того, что увидела Полякову, и от того, что увидела Гордона. Ну, одним словом, клево, мне очень понравился этот концерт. На этом концерте было все. И слезы, у меня лично, и радость, и грусть, и переживания. Ну вы соединили полностью все", — поделился впечатлениями Слава Демин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ведущий Слава Демин рассказал, как проходил строгий кастинг на "Холостячку-2". Героиней того сезона, к слову, была певица Злата Огневич.