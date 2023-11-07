Мотузочки ледь не тріснули: Кім Кардаш’ян підкреслила пружне декольте у приталеній сукні (фото)

Зірка в черговий раз блиснула принадами

Популярна американська телезірка, модель і світська діва Кім Кардаш’ян, яка свого часу прославилася на весь світ своєю п’ятою точкою, і яка нещодавно потрапила в кадр папараці на вулиці Лос-Анджелеса, продовжує епатувати публіку своїми світськими виходами.

Так, днями зірка потрапила до об’єктиву папараці в Нью-Йорку, коли прийшла на церемонію вручення нагород CFDA. Для світського рауту епатажна діва вибрала спокусливе вбрання.

Фото: Getty Images

Як видно, для виходу в люди Кім Кардаш’ян обрала довгу чорну сукню незвичайного фасону та хитромудрої фактури, яка підкреслила її струнку підтягнуту фігуру. Особливим акцентом сукні стали мотузочки в зоні декольте, які ледь не тріснули від пишних принад зірки.

Фото: Getty Images

Свій вечірній образ Кім Кардаш’ян доповнила масивним сріблястим намистом із великим хрестом. Її волосся зібране у високу недбалу зачіску, а на обличчі яскравий макіяж з пухкими губами та пишними віями. У руках модель тримала маленьку чорну сумочку.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Кім Кардаш’ян показала, як можна стильно носити шкіряний костюм. 42-річна бізнес-леді оголила свій живіт і спину в "гарячому" шкіряному топі.