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Мотузочки ледь не тріснули: Кім Кардаш’ян підкреслила пружне декольте у приталеній сукні (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Кім Кардаш’ян на світському рауті блиснула принадами в чорній сукні Новина оновлена 07 листопада 2023, 13:07
Кім Кардаш’ян на світському рауті блиснула принадами в чорній сукні. Фото Getty Images

Зірка в черговий раз блиснула принадами

Популярна американська телезірка, модель і світська діва Кім Кардаш’ян, яка свого часу прославилася на весь світ своєю п’ятою точкою, і яка нещодавно потрапила в кадр папараці на вулиці Лос-Анджелеса, продовжує епатувати публіку своїми світськими виходами.

Так, днями зірка потрапила до об’єктиву папараці в Нью-Йорку, коли прийшла на церемонію вручення нагород CFDA. Для світського рауту епатажна діва вибрала спокусливе вбрання.

Кім Кардаш’ян
Фото: Getty Images

Як видно, для виходу в люди Кім Кардаш’ян обрала довгу чорну сукню незвичайного фасону та хитромудрої фактури, яка підкреслила її струнку підтягнуту фігуру. Особливим акцентом сукні стали мотузочки в зоні декольте, які ледь не тріснули від пишних принад зірки.

Кім Кардаш’ян у чорному вбранні
Фото: Getty Images

Свій вечірній образ Кім Кардаш’ян доповнила масивним сріблястим намистом із великим хрестом. Її волосся зібране у високу недбалу зачіску, а на обличчі яскравий макіяж з пухкими губами та пишними віями. У руках модель тримала маленьку чорну сумочку.

Кім Кардаш’ян у стильному вбранні
Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Кім Кардаш’ян показала, як можна стильно носити шкіряний костюм. 42-річна бізнес-леді оголила свій живіт і спину в "гарячому" шкіряному топі.

Теги:
#Нью Йорк #Кім Кардашьян