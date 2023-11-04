З оголеним торсом і сумкою Louis Vuitton: Кім Кардаш’ян потрапила у кадр папараці на вулиці Лос-Анджелеса (фото)

Повсякденний образ зірки стильний та зручний

На вихід американської телезірки Кім Кардаш’ян на публіку щоразу полюють папараці. Минулої п’ятниці фотографи застали учасницю реаліті "Сімейство Кардаш’ян" на одній із вулиць Лос-Анджелеса.

Як повідомляє Daily Mail, 43-річна Кім Кардаш’ян прямувала на баскетбольний матч сина Кіма Сейнта, який народився у шлюбі з ексчоловіком Каньє Вестом. Нині хлопчику сім років.

Так, знаменитість з’явилася на вулиці в образі, що відповідає її стилю. Кардашян оголила прес і тонку талію в укороченій білій майці. Також зірка одягла чорні штани-карго із високою посадкою, які підв’язала поясом. Декілька сантиметрів зросту додали туфлі на шпильках.

Акцентом аутфіту стали величезні окуляри-авіатори та велика сумка від Louis Vuitton із різнокольоровими емблемами. Кім стягнула волосся у хвіст, а на губи нанесла блиск.

Стильний образ зірки. Фото: Getty Images

Брендова сумка. Фото: Getty Images

Кім Кардаш’ян – одна із знаменитого сімейства. Статки підприємниці оцінюються в 1,7 млрд доларів. Зокрема вона заснувала бренд коригувальної білизни та одягу SKIMS. Після повномасштабного російського вторгнення зірка виступила на підтримку України, на відміну від її колишнього чоловіка репера Каньє Веста, який захоплений путіним.