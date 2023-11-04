С обнаженным торсом и сумкой Louis Vuitton: Ким Кардашьян попала в кадр папарацци на улице Лос-Анджелеса (фото)

Повседневный образ звезды стильный и удобный

На выход американской телезвезды Ким Кардашьян на публику каждый раз охотятся папарацци. В минувшую пятницу фотографы застали участницу реалити "Семейство Кардашьян" на одной из улиц Лос-Анджелеса.

Как сообщает Daily Mail, 43-летняя Ким Кардашьян направлялась на баскетбольный матч сына Кима Сэйнта, который родился в браке с экс-мужем Канье Уэстом. Сейчас мальчику семь лет.

Так, знаменитость появилась на улице в образе, соответствующем ее стилю. Кардашьян обнажила пресс и тонкую талию в укороченной белой майке. Также звезда надела черные брюки-карго с высокой посадкой, которые подвязала поясом. Несколько сантиметров роста прибавили туфли на шпильках.

Акцентом аутфита стали огромные очки-авиаторы и большая сумка от Louis Vuitton с разноцветными эмблемами. Ким стянула волосы в хвост, а на губы нанесла блеск.

Стильный образ звезды. Фото: Getty Images

Брендовая сумка. Фото: Getty Images

Ким Кардашьян – одна из знаменитого семейства. Состояние предпринимательницы оценивается в 1,7 млрд долларов. В частности она основала бренд корректирующего белья и одежды SKIMS. После полномасштабного российского вторжения звезда выступила в поддержку Украины, в отличии от ее бывшего супруга рэпера Канье Уэста, который увлечен путиным.