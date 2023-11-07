Тотальний денім і діаманти: Енн Гетевей вразила дивним вбранням на червоній доріжці в Нью-Йорку (фото)

Знаменитість поєднала в образі денім з голови до п’ят і діамантове намисто Bulgari

Відома американська актриса, зірка серіалу "Диявол носить Prada" та лауреат премії "Оскар" Енн Гетевей привернула всі погляди на червоній доріжці CFDA Fashion Awards 2023. Щорічна церемонія вручення нагород Ради модних дизайнерів Америки відбулася 6 листопада у Нью-Йорку, США.

Енн Гетевей вразила публіку нестандартним вбранням, поєднавши денім та діаманти. Як повідомляє People, для цього заходу оскароносна актриса обрала сміливий джинсовий образ з подіуму Ralph Lauren із колекції весна-літо 2024 року.

Відмовившись від традиційного блиску, який публіка очікує побачити на церемонії вручення модних нагород, голлівудська зірка пішла на сміливіший ризик. Як ведуча церемонії, Енн Гетевей мала створити незабутній модний образ на червоній доріжці – і вона, звичайно, це зробила.

Її аутфіт складався з темно-синього джинсового топу на ґудзиках і джинсової спідниці, що спадає, у довжині максі з плавним шлейфом і романтичним квітковим принтом у блакитних тонах. Зірка доповнила образ сліпучими коштовностями Bulgari із сапфіровим камінням. Це доречно, зазначає видання, оскільки вона є представником бренду.

Сліпучі коштовності притягують погляд

Шикарне намисто підкреслює струнку шию актриси

Прикраси на руках доповнили образ

Енн Гетевей виглядає щасливою на церемонії CFDA

Спідниця зі шлейфом підкреслює образ

Раніше Енн Гетевей в ефектній сукні у стилі Барбі з’явилася на показі нового фільму за її участю. Гламурна сукня з спокусливим розрізом до стегна і справді мало що приховувала.