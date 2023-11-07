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Тотальный деним и бриллианты: Энн Хэтэуэй удивила странным нарядом на красной дорожке в Нью-Йорке (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Энн Хэтэуэй отошла от стандартов Новость обновлена 07 ноября 2023, 13:32
Энн Хэтэуэй отошла от стандартов. Фото Getty Images

Знаменитость соединила в образе деним с головы до пят и бриллиантовое ожерелье Bulgari

Известная американская актриса, звезда сериала "Дьявол носит Prada" и лауреат премии "Оскар" Энн Хэтэуэй привлекла все взгляды на красной дорожке CFDA Fashion Awards 2023. Ежегодная церемония вручения наград Совета модных дизайнеров Америки состоялась 6 ноября в Нью-Йорке, США.

Энн Хэтэуэй поразила публику нестандартным нарядом, соединив деним и бриллианты Bulgari. Как сообщает People, для этого мероприятия оскароносная актриса выбрала смелый джинсовый образ с подиума Ralph Lauren из коллекции весна-лето 2024.

Отказавшись от традиционного блеска, который публика ожидает увидеть на церемонии вручения модных наград, голливудская звезда пошла на более смелый риск. Будучи ведущей церемонии, Энн Хэтэуэй должна была создать незабываемый модный образ на красной дорожке – и она, конечно, это сделала.

Ее аутфит состоял из темно-синего джинсового топа на пуговицах и ниспадающей джинсовой юбки макси с плавным шлейфом и романтичным цветочным принтом в голубых тонах. Звезда дополнила образ ослепительными драгоценностями Bulgari с сапфировыми камнями. Это уместно, отмечает издание, поскольку она является представителем бренда.

Энн Хэтэуэй в джинсах и бриллиантах
Ослепительные драгоценности притягивают взгляд
Энн Хэтэуэй в бриллиантовом ожерелье
Шикарное ожерелье подчеркивает стройную шею актрисы
Энн Хэтэуэй в бриллиантовых украшениях
Украшения на руках дополнили образ
Актриса Энн Хэтэуэй совместила деним и драгоценности
Энн Хэтэуэй выглядит счастливой на церемонии CFDA
Хэтэуэй выбрала джинсовый наряд
Юбка со шлейфом подчеркивает образ

Ранее Энн Хэтэуэй в эффектном платье в стиле Барби появилась на показе нового фильма с ее участием. Гламурное платье с соблазнительным разрезом до бедра и правда мало что скрывало.

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#Нью-Йорк #Энн Хэтэуэй