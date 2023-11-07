"Де звіти?": українців розлютило нове фото Потапа в Дубаї

Артист показав знімок з Дубая і розлютив мережу

Популярний український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко), який з початку повномасштабної війни постійно потрапляє у скандали через свої поїздки за кордон і дивні витівки в тік-току, знову розлютив користувачів. Як виявилося, артист показав, що зараз перебуває у Дубаї.

На своїй сторінці в Instagram Потап опублікував фото, на якому позує в компанії деякого Sheeraz Hasan, який є знатним продюсером і режисером.

За словами Олексія, це дуже впливова людина у шоу-бізнесі та соціальних мережах, і, як натякнув артист, вони готують спільні проекти.

"Підтримуємо нашу країну у всіх куточках світу! Один із найвпливовіших людей у шоу-бізнесі та соціальних мережах, якого я коли-небудь зустрічав, @sheeraz. Попереду на нас чекають ще більші справи", — підписав знімок Потап.

Однак у коментарях розпочалася бурхлива дискусія про поїздки Потапа за кордон. Українців обурило нове фото артиста в Дубаї, а ще йому пригадали вечірку там, де він тусувався у компанії росіян:

Після вечірки одразу повідомлення, фото.

О, ми вже бачили вашу вечірку із росіянами.

Навіщо я ще на нього підписаний?

Де звіти?

Настя здала на лікування.

Любить виступати з росіянами у Дубаях.

Потапе, коли ти даси інтерв’ю для @slavademin_official? Дуже хочеться побачити інтерв’ю, де ти на всі питання розставиш крапки над і.

Вау! Це круто! Тож розкажіть детальніше, як він нам допомагає?

Що, облажався? А тепер виправдовуватиметься.

Як пройшла тусня із росіянами? Чого мовчиш? Бідолашний і нещасний, за словами твоєї дружини в інтерв’ю Єфросиніної. Так важко переживаєш війну в Дубаях?

Раніше "Телеграф" розповідав, що бек-вокалістка Каменських розкрила несподівані подробиці роботи з дуетом "Потап і Настя". Артистка розповіла, як склалося її життя після роботи із дуетом.