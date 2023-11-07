"Где отчеты?": украинцев взбесило новое фото Потапа из Дубая

Артист показал снимок из Дубая и взбесил сеть

Популярный украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который с начала полномасштабной войны то и дело попадает в скандалы из-за своих поездок за границу и странных выходок в тик-токе, снова взбесил пользователей. Как оказалось, артист показал, что сейчас находится в Дубае.

На своей странице в Instagram Потап опубликовал фото, на котором позирует в компании некого Sheeraz Hasan, который является знатным продюсером и режиссером.

По словам Алексея, это очень влиятельный человек в шоу-бизнесе и социальных сетях, и, как намекнул артист, они готовят совместные проекты.

"Поддерживаем нашу страну во всех уголках мира! Один из самых влиятельных людей в шоу-бизнесе и социальных сетях, которого я когда-либо встречал, @sheeraz. Впереди нас ждут еще большие дела", — подписал снимок Потап.

Однако, в комментариях началась бурная дискуссия о поездках Потапа за границу. Украинцев возмутило новое фото артиста в Дубае, а еще ему припомнили вечеринку там, где он тусовался в компании россиян:

После вечеринки сразу сообщение, фото.

О, мы уже видели вашу вечеринку с россиянами.

Зачем я еще подписан на него?

Где отчеты?

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Любит выступать с россиянами в Дубаях

Потап, когда ты дашь интервью для @slavademin_official? Очень хочется увидеть интервью, где ты на все вопросы расставишь точки над і.

Вау! Это круто! Так расскажите поподробнее, как он нам помогает?

Что облажался? А теперь будет оправдываться.

Как прошла тусня с россиянами? Чего молчишь? Бедный и несчастный, по словам твоей жены в интервью Ефросининой. Уж так тяжело переживаешь войну в Дубаях?

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бэк-вокалистка Каменских раскрыла неожиданные подробности о работе с дуэтом "Потап и Настя". Артистка рассказала, как сложилась ее жизнь после работы с дуэтом.