"Где отчеты?": украинцев взбесило новое фото Потапа из Дубая
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Артист показал снимок из Дубая и взбесил сеть
Популярный украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который с начала полномасштабной войны то и дело попадает в скандалы из-за своих поездок за границу и странных выходок в тик-токе, снова взбесил пользователей. Как оказалось, артист показал, что сейчас находится в Дубае.
На своей странице в Instagram Потап опубликовал фото, на котором позирует в компании некого Sheeraz Hasan, который является знатным продюсером и режиссером.
По словам Алексея, это очень влиятельный человек в шоу-бизнесе и социальных сетях, и, как намекнул артист, они готовят совместные проекты.
"Поддерживаем нашу страну во всех уголках мира! Один из самых влиятельных людей в шоу-бизнесе и социальных сетях, которого я когда-либо встречал, @sheeraz. Впереди нас ждут еще большие дела", — подписал снимок Потап.
Однако, в комментариях началась бурная дискуссия о поездках Потапа за границу. Украинцев возмутило новое фото артиста в Дубае, а еще ему припомнили вечеринку там, где он тусовался в компании россиян:
- После вечеринки сразу сообщение, фото.
- О, мы уже видели вашу вечеринку с россиянами.
- Зачем я еще подписан на него?
- Где отчеты?
- Настя сдала на лечение
- Любит выступать с россиянами в Дубаях
- Потап, когда ты дашь интервью для @slavademin_official? Очень хочется увидеть интервью, где ты на все вопросы расставишь точки над і.
- Вау! Это круто! Так расскажите поподробнее, как он нам помогает?
- Что облажался? А теперь будет оправдываться.
- Как прошла тусня с россиянами? Чего молчишь? Бедный и несчастный, по словам твоей жены в интервью Ефросининой. Уж так тяжело переживаешь войну в Дубаях?
Ранее "Телеграф" рассказывал, что бэк-вокалистка Каменских раскрыла неожиданные подробности о работе с дуэтом "Потап и Настя". Артистка рассказала, как сложилась ее жизнь после работы с дуэтом.