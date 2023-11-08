Названо найсексуальнішого чоловіка 2023-го року (фото)

Журнал People обрав найсексуальнішого чоловіка планети

Американське видання People щорічно визначає найсексуальнішого чоловіка року. У 2023 році таке звання отримав актор та зірка серіалу "Анатомія Грей" Патрік Демпсі, який підкорив серця мільйонів жінок своєю роллю Дерека Шепарда.

Також Патрік Демпсі відомий своїми ролями в таких картинах, як "Кохання не купиш", "Вбивства по листівках", "Липучка" та багатьох інших. Проте саме роль харизматичного нейрохірурга в "Анатомії Грей" зробила його відомим у всьому світі і принесла славу, а тепер ще й звання найсексуальнішого чоловіка планети. І це у 57 років.

Фото: Getty Images

"Я був абсолютно шокований, а потім почав сміятися, мовляв, це ж жарт, так? Я радий, що це відбувається в цей момент мого життя. Приємно отримати визнання, і, звичайно, моє его отримує невеликий удар", — прокоментував своє нове звання Патрік Демпсі.

Фото: Getty Images

Варто зазначити, що видання People, обираючи кандидатів на звання найсексуальнішого чоловіка, спирається не стільки на зовнішні дані, скільки на досягнення претендентів, у тому числі і на їхню благодійну діяльність.

Фото: Getty Images

Зазначимо, що Патрік Демпсі є власником "Центру Демпсі". Це благодійна організація з підтримки онкохворих людей, яку він створив у пам'ять про покійну матір.

Фото: Getty Images

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