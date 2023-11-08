Назван самый сексуальный мужчина 2023-го года (фото)

Журнал People выбрал самого сексуального мужчину планеты

Американское издание People ежегодно определяет самого сексуального мужчину года. В 2023 году такое звание получил актер и звезда сериала "Анатомия Грей" Патрик Демпси, который покорил сердца миллионов женщин своей ролью Дерека Шепарда.

Также Патрик Демпси известен своими ролями в таких картинах, как "Любовь не купишь", "Убийства по открыткам", "Липучка", и многих других. Однако, именно роль харизматичного нейрохирурга в "Анатомии Грей" сделала его известным во всем мире и принесла славу, а теперь еще и звание самого сексуального мужчины планеты. И это в 57 лет.

Фото: Getty Images

"Я был совершенно шокирован, а потом начал смеяться, мол, это же шутка, да? Я рад, что это происходит в этот момент моей жизни. Приятно получить признание, и, конечно, мое эго получает небольшой удар", — прокомментировал свое звание Патрик Демпси.

Фото: Getty Images

Стоит отметить, что издание People, выбирая кандидатов на звание самого сексуального мужчины опирается не столько на внешние данные, сколько на достижения претендентов, в том числе и на их благотворительную деятельность.

Фото: Getty Images

Патрик Демпси является собственником "Центра Демпси". Это благотворительная организацию по поддержке онкобольных людей, которую он создал в память о покойной матери.

Фото: Getty Images

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