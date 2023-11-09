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Перестарався із пластикою? Актор Зак Ефрон з’явився на червоній доріжці із "новим" обличчям (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Зак Ефрон здивував новим виходом у світ Новина оновлена 09 листопада 2023, 10:37
Зак Ефрон здивував новим виходом у світ. Фото Getty Images

Шанувальники перестають впізнавати кумира

Популярний американський актор Зак Ефрон, який прославився роллю у фільмі "Татові знову 17", та багатьма іншими ролями у світовому кіно, не перестає розбурхувати публіку своїми експериментами із зовнішністю. Вже кілька років шанувальники пліткують, що актор зробив невдалу пластику, і тепер його обличчя "попливло".

А днями Зак Ефрон з’явився на червоній доріжці з "новим" обличчям, що також викликало багато питань у фанатів.

Зак Ефрон у білому костюмі
Фото: Getty Images

8 листопада Зак Ефрон з’явився на червоній доріжці під час прем’єри фільму "Залізний кіготь" у Техаському театрі в Далласі. На прем’єру він прийшов у компанії професійного борця на пенсії Кевіна фон Еріха.

Зак Ефрон та Кевін фон Еріх
Фото: Getty Images

Як видно, перед камерами Зак Ефрон позував у стильному костюмі легкого кремового відтінку, під піджак якого вдягнув білу футболку. При цьому у нього стильна стрижка, а з обличчя не сходила посмішка. Щоправда, обличчя актора виглядає інакше, ніж звикли бачити його шанувальники. Можливо зірка зробив чергову пластику, або ж його обличчя не відійшло від попередньої.

Зак Ефрон на прем’єрі фільму
Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав про найкращі ролі американського актора Зака Ефрона. У фільмографії голлівудського красеня значаться в основному комедійні ролі, проте він також любить жанр мелодрами.

Теги:
#Зак Ефрон #Пластика