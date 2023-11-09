Перестарався із пластикою? Актор Зак Ефрон з’явився на червоній доріжці із "новим" обличчям (фото)

Шанувальники перестають впізнавати кумира

Популярний американський актор Зак Ефрон, який прославився роллю у фільмі "Татові знову 17", та багатьма іншими ролями у світовому кіно, не перестає розбурхувати публіку своїми експериментами із зовнішністю. Вже кілька років шанувальники пліткують, що актор зробив невдалу пластику, і тепер його обличчя "попливло".

А днями Зак Ефрон з’явився на червоній доріжці з "новим" обличчям, що також викликало багато питань у фанатів.

Фото: Getty Images

8 листопада Зак Ефрон з’явився на червоній доріжці під час прем’єри фільму "Залізний кіготь" у Техаському театрі в Далласі. На прем’єру він прийшов у компанії професійного борця на пенсії Кевіна фон Еріха.

Фото: Getty Images

Як видно, перед камерами Зак Ефрон позував у стильному костюмі легкого кремового відтінку, під піджак якого вдягнув білу футболку. При цьому у нього стильна стрижка, а з обличчя не сходила посмішка. Щоправда, обличчя актора виглядає інакше, ніж звикли бачити його шанувальники. Можливо зірка зробив чергову пластику, або ж його обличчя не відійшло від попередньої.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав про найкращі ролі американського актора Зака Ефрона. У фільмографії голлівудського красеня значаться в основному комедійні ролі, проте він також любить жанр мелодрами.