Перестарался с пластикой? Актер Зак Эфрон появился на красной дорожке с "новым" лицом (фото)

Поклонники перестают узнавать кумира

Популярный американский актер Зак Эфрон, который прославился ролью в фильме "Папе снова 17", и многими другими ролями в мировом кино, не перестает будоражить публику своими экспериментами с внешностью. Уже несколько лет поклонники судачат, что актер сделал неудачную пластику, и теперь его лицо "поплыло".

А на днях Зак Эфрон появился на красной дорожке с "новым" лицом, что также вызвало много вопросов у фанатов.

Фото: Getty Images

8 ноября Зак Эфрон появился на красной дорожке во время премьеры фильма "Железный коготь" в Техасском театре в Далласе. На премьеру он пришел в компании профессионального борца на пенсии Кевина фон Эриха.

Фото: Getty Images

Как видно, перед камерами Зак Эфрон позировал в стильном костюме легкого кремового оттенка, под пиджак которого надел белую футболку. При этом у него стильная стрижка, а с лица не сходила улыбка. Правда лицо актера выглядит иначе, чем привыкли видеть его поклонники. Возможно звезда сделал очередную пластику, или же его лицо не оправилось от предыдущей.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал о лучших ролях американского актера Зака Эфрона. В фильмографии голливудского красавчика значатся в основном комедийные роли, однако он также любит жанр мелодрамы.