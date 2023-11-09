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Перестарался с пластикой? Актер Зак Эфрон появился на красной дорожке с "новым" лицом (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Зак Эфрон удивил новым выходом в свет
Зак Эфрон удивил новым выходом в свет. Фото Getty Images

Поклонники перестают узнавать кумира

Популярный американский актер Зак Эфрон, который прославился ролью в фильме "Папе снова 17", и многими другими ролями в мировом кино, не перестает будоражить публику своими экспериментами с внешностью. Уже несколько лет поклонники судачат, что актер сделал неудачную пластику, и теперь его лицо "поплыло".

А на днях Зак Эфрон появился на красной дорожке с "новым" лицом, что также вызвало много вопросов у фанатов.

Зак Эфрон в белом костюме
Фото: Getty Images

8 ноября Зак Эфрон появился на красной дорожке во время премьеры фильма "Железный коготь" в Техасском театре в Далласе. На премьеру он пришел в компании профессионального борца на пенсии Кевина фон Эриха.

Зак Эфрон и Кевин фон Эрих
Фото: Getty Images

Как видно, перед камерами Зак Эфрон позировал в стильном костюме легкого кремового оттенка, под пиджак которого надел белую футболку. При этом у него стильная стрижка, а с лица не сходила улыбка. Правда лицо актера выглядит иначе, чем привыкли видеть его поклонники. Возможно звезда сделал очередную пластику, или же его лицо не оправилось от предыдущей.

Зак Эфрон на премьере фильма
Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал о лучших ролях американского актера Зака Эфрона. В фильмографии голливудского красавчика значатся в основном комедийные роли, однако он также любит жанр мелодрамы.

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#Зак Эфрон #Пластика