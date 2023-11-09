"Слава Герою!": Андрій Данилко повідомив про трагедію у своєму колективі (фото)
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Андрій Данилко поділився трагічною новиною
Відомий український виконавець та шоумен Андрій Данилко, який прославився своїм сценічним образом Вєрки Сердючки, а під час війни відновив концертну діяльність та виступає за кордоном на підтримку України, поділився трагічною новиною.
У своєму Instagram Данилко повідомив, що у артиста з його колективу Артура Кульповича на війні загинув син Ерік.
"Наші щирі співчуття артисту нашого колективу Артуру Кульповичу у зв’язку із загибеллю на фронті його сина Еріка. Слава Герою! Світла пам’ять", — підписав Андрій Данилко пост із фотографією загиблого воїна.
Українці не пройшли повз нього і почали співпереживати артисту в коментарях під постом:
- Біль не відступає ні на мить, за кожним загиблим. Такі неймовірні українці гинуть!
- Світла пам’ять
- Схиляю голову. Вічна та світла пам’ять Герою!
- Біль щодня.
- Низький уклін герою. Співчуття рідним
- Світла пам’ять Герою. Сил рідним та близьким.
- Світла пам’ять Герою України
- Співчуття близьким. Вічна пам’ять та слава Герою!
- Вічна пам’ять героєві визволителю! Ніколи не забудемо! Навіки вдячні!
- Вічна пам’ять героям України! Герої не гинуть!
Раніше "Телеграф" розповідав, що Вєрка Сердючка у Тель-Авіві відправила путіну полум’яне побажання зі сцени. У мережі опублікували відео.