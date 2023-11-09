"Слава Герою!": Андрій Данилко повідомив про трагедію у своєму колективі (фото)

Андрій Данилко поділився трагічною новиною

Відомий український виконавець та шоумен Андрій Данилко, який прославився своїм сценічним образом Вєрки Сердючки, а під час війни відновив концертну діяльність та виступає за кордоном на підтримку України, поділився трагічною новиною.

У своєму Instagram Данилко повідомив, що у артиста з його колективу Артура Кульповича на війні загинув син Ерік.

"Наші щирі співчуття артисту нашого колективу Артуру Кульповичу у зв’язку із загибеллю на фронті його сина Еріка. Слава Герою! Світла пам’ять", — підписав Андрій Данилко пост із фотографією загиблого воїна.

Українці не пройшли повз нього і почали співпереживати артисту в коментарях під постом:

Біль не відступає ні на мить, за кожним загиблим. Такі неймовірні українці гинуть!

Світла пам’ять

Схиляю голову. Вічна та світла пам’ять Герою!

Біль щодня.

Низький уклін герою. Співчуття рідним

Світла пам’ять Герою. Сил рідним та близьким.

Світла пам’ять Герою України

Співчуття близьким. Вічна пам’ять та слава Герою!

Вічна пам’ять героєві визволителю! Ніколи не забудемо! Навіки вдячні!

Вічна пам’ять героям України! Герої не гинуть!

Раніше "Телеграф" розповідав, що Вєрка Сердючка у Тель-Авіві відправила путіну полум’яне побажання зі сцени. У мережі опублікували відео.