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"Слава Герою!": Андрій Данилко повідомив про трагедію у своєму колективі (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Андрій Данилко розповів про трагедію у родині артиста з його колективу Новина оновлена 09 листопада 2023, 13:34
Андрій Данилко розповів про трагедію у родині артиста з його колективу. Фото instagram.com

Андрій Данилко поділився трагічною новиною

Відомий український виконавець та шоумен Андрій Данилко, який прославився своїм сценічним образом Вєрки Сердючки, а під час війни відновив концертну діяльність та виступає за кордоном на підтримку України, поділився трагічною новиною.

У своєму Instagram Данилко повідомив, що у артиста з його колективу Артура Кульповича на війні загинув син Ерік.

"Наші щирі співчуття артисту нашого колективу Артуру Кульповичу у зв’язку із загибеллю на фронті його сина Еріка. Слава Герою! Світла пам’ять", — підписав Андрій Данилко пост із фотографією загиблого воїна.

Українці не пройшли повз нього і почали співпереживати артисту в коментарях під постом:

  • Біль не відступає ні на мить, за кожним загиблим. Такі неймовірні українці гинуть!
  • Світла пам’ять
  • Схиляю голову. Вічна та світла пам’ять Герою!
  • Біль щодня.
  • Низький уклін герою. Співчуття рідним
  • Світла пам’ять Герою. Сил рідним та близьким.
  • Світла пам’ять Герою України
  • Співчуття близьким. Вічна пам’ять та слава Герою!
  • Вічна пам’ять героєві визволителю! Ніколи не забудемо! Навіки вдячні!
  • Вічна пам’ять героям України! Герої не гинуть!

Раніше "Телеграф" розповідав, що Вєрка Сердючка у Тель-Авіві відправила путіну полум’яне побажання зі сцени. У мережі опублікували відео.

Теги:
#Андрій Данилко #Вірка Сердючка