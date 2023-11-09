Укр

"Слава Герою!": Андрей Данилко сообщил о трагедии в своем коллективе (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Андрей Данилко рассказал о трагедии в семье его артиста Новость обновлена 09 ноября 2023, 13:34
Андрей Данилко рассказал о трагедии в семье его артиста. Фото instagram.com

Андрей Данилко поделился трагической новостью

Известный украинский исполнитель и шоумен Андрей Данилко, который прославился своим сценическим образом Верки Сердючки, а во время войны возобновил концертную деятельность и выступает за границей в поддержку Украины, поделился трагической новостью.

В своем Instagram Данилко сообщил, что у артиста из его коллектива Артура Кульповича на войне погиб сын Эрик.

"Наши искренние соболезнования артисту нашего коллектива Артуру Кульповичу в связи с гибелью на фронте его сына Эрика. Слава Герою! Светлая память", — подписал Андрей Данилко пост с фотографией погибшего воина.

Украинцы не прошли мимо и начали сопереживать артисту в комментариях под постом:

  • Боль не отступает ни на мгновение, за каждым погибшим. Такие невероятные украинцы гибнут!
  • Светлая память
  • Склоняю голову. Вечная и светлая память Герою!
  • Боль каждый день
  • Низкий поклон герою. Соболезнование родным
  • Светлая память Герою. Сил родным и близким.
  • Светлая память Герою Украины
  • Соболезнование близким. Вечная память и слава Герою!
  • Вечная память герою освободителю! Никогда не забудем! Вовек благодарны!
  • Вечная память героям Украины! Герои не погибают!

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Верка Сердючка в Тель-Авиве отправила путину пламенное пожелание со сцены. В сети опубликовали видео.

Теги:
#Андрей Данилко #Верка Сердючка