"Слава Герою!": Андрей Данилко сообщил о трагедии в своем коллективе (фото)
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Андрей Данилко поделился трагической новостью
Известный украинский исполнитель и шоумен Андрей Данилко, который прославился своим сценическим образом Верки Сердючки, а во время войны возобновил концертную деятельность и выступает за границей в поддержку Украины, поделился трагической новостью.
В своем Instagram Данилко сообщил, что у артиста из его коллектива Артура Кульповича на войне погиб сын Эрик.
"Наши искренние соболезнования артисту нашего коллектива Артуру Кульповичу в связи с гибелью на фронте его сына Эрика. Слава Герою! Светлая память", — подписал Андрей Данилко пост с фотографией погибшего воина.
Украинцы не прошли мимо и начали сопереживать артисту в комментариях под постом:
- Боль не отступает ни на мгновение, за каждым погибшим. Такие невероятные украинцы гибнут!
- Светлая память
- Склоняю голову. Вечная и светлая память Герою!
- Боль каждый день
- Низкий поклон герою. Соболезнование родным
- Светлая память Герою. Сил родным и близким.
- Светлая память Герою Украины
- Соболезнование близким. Вечная память и слава Герою!
- Вечная память герою освободителю! Никогда не забудем! Вовек благодарны!
- Вечная память героям Украины! Герои не погибают!
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Верка Сердючка в Тель-Авиве отправила путину пламенное пожелание со сцены. В сети опубликовали видео.