"Слава Герою!": Андрей Данилко сообщил о трагедии в своем коллективе (фото)

Андрей Данилко поделился трагической новостью

Известный украинский исполнитель и шоумен Андрей Данилко, который прославился своим сценическим образом Верки Сердючки, а во время войны возобновил концертную деятельность и выступает за границей в поддержку Украины, поделился трагической новостью.

В своем Instagram Данилко сообщил, что у артиста из его коллектива Артура Кульповича на войне погиб сын Эрик.

"Наши искренние соболезнования артисту нашего коллектива Артуру Кульповичу в связи с гибелью на фронте его сына Эрика. Слава Герою! Светлая память", — подписал Андрей Данилко пост с фотографией погибшего воина.

Украинцы не прошли мимо и начали сопереживать артисту в комментариях под постом:

Боль не отступает ни на мгновение, за каждым погибшим. Такие невероятные украинцы гибнут!

Светлая память

Склоняю голову. Вечная и светлая память Герою!

Боль каждый день

Низкий поклон герою. Соболезнование родным

Светлая память Герою. Сил родным и близким.

Светлая память Герою Украины

Соболезнование близким. Вечная память и слава Герою!

Вечная память герою освободителю! Никогда не забудем! Вовек благодарны!

Вечная память героям Украины! Герои не погибают!

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Верка Сердючка в Тель-Авиве отправила путину пламенное пожелание со сцены. В сети опубликовали видео.