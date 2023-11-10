"Ніколи не вважала її розумною": зірка серіалу "Кухня" Катя Кузнєцова висловилася про Оксану Байрак (відео)

Актриса поділилася своєю думкою щодо Оксани Байрак

Популярна українська акторка Катя Кузнєцова, яка багато років будувала кінокар’єру в росії та є зіркою російського серіалу "Кухня", назвала режисера Оксану Байрак "нездоровою людиною". Також актриса зізналася, що втеча Байрак до росії її зовсім не здивувала.

Про це Катя Кузнєцова розповіла в інтерв’ю Аліні Доротюк.

За словами актриси, вона завжди бачила, що за людина Оксана Байрак, і які у неї погляди. Вони перетиналися ще в інститутські роки, але ніколи близько не дружили та не спілкувалися. А від’їзд Байрак до росії Катю зовсім не здивував, за її словами, це було логічно.

"Я ніколи не вважала її розумною жінкою. Я навіть не знаю, як це коментувати. Ну от дивлячись на неї, які вона викликає відчуття? Ну вона не здорова людина. Тобто виставляти той контент, який вона виставляла, ну... Тому знову-таки, я не здивована, що вона так повелася. Ви реально думали, що буде якось інакше?", — поділилася своєю думкою Катя Кузнєцова.

Зазначимо, що українська режисерка Оксана Байрак давно відома своїми проросійськими поглядами. А нещодавно вона перебралася до Ррсії, назвала Пітер улюбленим містом і вже почала працювати на російську пропаганду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірка російського серіалу "Кухня" Катя Кузнєцова жила в росії 13 років, а потім повернулася і підтримала Україну. Чому слова актриси сколихнули мережу?