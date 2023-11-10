"Никогда не считала ее умной": звезда сериала "Кухня" Катя Кузнецова высказалась об Оксане Байрак (видео)

Актриса поделилась своим мнением относительно Оксаны Байрак

Популярная украинская актриса Катя Кузнецова, которая много лет строила кинокарьеру в россии и является звездой российского сериала "Кухня", назвала режиссера Оксану Байрак "нездоровым человеком". Также актриса призналась, что побег Байрак в россию ее совершенно не удивил.

Об этом Катя Кузнецова рассказала в интервью Алине Доротюк.

По словам актрисы, она всегда видела, что за человек Оксана Байрак, и какие у нее взгляды. Они пересекались еще в институтские годы, но никогда близко не дружили и не общались. А отъезд Байрак в россию Катю совершенно не удивил, по ее словам, это было логично.

"Я никогда не считала ее умной женщиной. Я даже не знаю, как это комментировать. Ну вот смотря на нее, какие она вызывает ощущения? Ну она не здоровый человек. То есть, выставлять тот контент, который она выставляла, ну… Поэтому, опять-таки, я не удивлена, что она так себя повела. Вы реально думали, что будет как-то по другому?", — поделилась своим мнением Катя Кузнецова.

Отметим, что украинская режиссер Оксана Байрак давно известна своими пророссийскими взглядами. А недавно она перебралась в россию, назвала Питер любимым городом и уже начала работать на российскую пропаганду.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезда российского сериала "Кухня" Катя Кузнецова жила в рф 13 лет, а потом вернулась и поддержала Украину. Почему слова актрисы всколыхнули сеть.