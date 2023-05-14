Актриса послала российских режиссеров

Легендарный экс-защитник "Динамо" Киев, которое накануне проиграло в день памяти Валерия Лобановского, Олег Кузнецов заявил, что его дочь Катерина Кузнецова прекратила сниматься в российских сериалах.

Об этом он рассказал в интервью FanDay. Актриса не бывала в рф после 24 февраля, поддерживает Украину и осуждает агрессию рашистов.

"Значит, нормально воспитали. Карьера карьерой, но человеком нужно оставаться всегда. Вначале тоже было не просто. Нам приходилось Кате очень многое объяснять. Хорошо, что в это время, когда началась война, она была не в россии, а со своим бойфрендом на Шри-Ланке. Она сначала тоже не могла поверить, что нас бомбят.

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Помню, она говорила с женой, тут начинается обстрел: "Подожди, Катя, над нами летит. Взорвется – потом я перезвоню". Конечно, у Кати была паника, она переживала за нас, часто звонила и рвалась в Киев, но я не пускал", — признался Кузнецов.

По его словам, в марте 2022 года у дочери должны были начаться съемки в россии – продолжение сериала и еще несколько хороших проектов, и с ней хотели работать хорошие режисеры.

"После начала войны ей звонили Юрий Стоянов и Артем Ткаченко. Они говорили, что без нее не начнут снимать второй сезон сериала, они готовы были ждать, пока она вернется.

Но Катя отказалась, а потом чуть-ли не открытым текстом сказала: "Пошли вы нах*р. Не ждите меня". Они все поняли и нашли ей замену. У нее ведь и квартира в Москве осталась, но это сейчас не самое главное. Разберемся", — резюмировал Кузнецов.

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