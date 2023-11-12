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"Мені хочеться сховатися": Jerry Heil розповіла, як військові відреагували на її нову пісню (відео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Jerry Heil зробила несподіване зізнання Новина оновлена 12 листопада 2023, 10:41
Jerry Heil зробила несподіване зізнання. Фото Скриншот из YouTube

Співачка поділилася своїми емоціями

Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва), яка з’явилася у лонг-листі учасників Нацвідбору на Євробачення-2024, розповіла, як українські захисники відреагували на її нову пісню "Три полоси". За словами артистки, її бентежить, коли військові її дякують.

Про це Jerry Heil поділилася з Оленою Кравець у програмі "Тихий вечір".

На шоу показали нарізку відео з TikTok, де військові знімають свої будні під нову пісню Jerry Heil "Три полоси". За словами співачки, деякі з цих роликів вона бачила, і її це дуже зворушило.

"Мені здається, що я зараз так трохи і пишу, щоб орієнтуватися на них. Я не на фронті, і моє завдання зробити так, щоб люди, які нас захищають, мали від мене якусь користь. І виходить, що виходить", — розповіла Яна Олені Кравець.

Також артистка зізналася, що їй пишуть українські військові і навіть дякують. У такі моменти вона дуже бентежиться, оскільки найбільшої подяки заслуговують саме наші захисники.

"Мені, коли дякують військові, мені хочеться сховатися, і сказати, та за що ви мені дякуєте", — зізналася Jerry Heil.

Зазначимо, що нову пісню "Три смуги" Jerry Heil презентувала близько тижня тому, і за цей час кліп зібрав на YouTube понад півмільйона переглядів. Також на її нову пісню знімають сотні тік-токів та роликів для Instagram-Reels.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Jerry Heil повернулася до України, перервавши навчання у США. Названо причину такого рішення.

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#Військові #Jerry Heil