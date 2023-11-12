"Мне хочется спрятаться": Jerry Heil рассказала, как военные отреагировали на ее новую песню (видео)

Певица поделилась своими эмоциями

Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая появилась в лонг-листе участников Нацотбора на Евровидение-2024 рассказала, как украинские защитники отреагировали на ее новую песню "Три полосы". По словам артистки ее смущает, когда военные ее благодарят.

Об этом Jerry Heil поделилась с Еленой Кравец в программе "Тихий вечер".

На шоу показали нарезку видео из TikTok, в которых военные снимают свои будни под новую песню Jerry Heil "Три полосы". По словам певицы, некоторые из этих роликов она видела, и ее это очень растрогало.

"Мне кажется, что я сейчас так немного и пишу, чтобы ориентироваться на них. Я не на фронте, и моя задача сделать так, чтобы люди, которые нас защищают, имели от меня какую-то пользу. И выходит, что выходит", — рассказала Яна Елене Кравец.

Также артистка призналась, что ей пишут украинские военные, и даже благодарят. В такие моменты она очень смущается, так как наибольшей благодарности заслуживают именно наши защитники.

"Мне, когда благодарят военные, мне хочется спрятаться, и сказать, да за что вы меня благодарите", — призналась Jerry Heil.

Отметим, что новую песню "Три полосы" Jerry Heil презентовала около недели назад, и за это время клип собрал на YouTube более полумиллиона просмотров. Также на ее новую песню снимают сотни тик-токов и роликов для Instagram-Reels.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Jerry Heil вернулась в Украину, прервав учебу в США. Названа причина такого решения.