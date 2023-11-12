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Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко розповіла про нову хворобу, з якою зіткнулася після укусу кліща (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Вкторія Булітко розповіла про свою проблему Новина оновлена 12 листопада 2023, 12:18
Вкторія Булітко розповіла про свою проблему. Фото Скриншот из YouTube

Актриса стривожила шанувальників новинами

Популярна українська актриса та зірка гумористичного "Дизель шоу" Вікторія Булітко минулого літа стала жертвою укусу кліща. Актриса з колективом була в Карпатах і її вкусив кліщ, а пізніше зірка повідомила, що комаха заразила її хворобою Лайма.

Тепер у своєму Instagram Вікторія повідомила фанатам, що навіть після курсу лікування має наслідки того укусу кліща. Як виявилось, у артисти трапляються напади алергії.

У своїх Instagram-сторіс Булітко опублікувала відео, в яких показала обличчя, що набрякло через алергію, і розповіла, що робитиме уколи, щоб зняти набряк.

"Мене сьогодні обсипало знову, знову. Мене, після того, як вкусив кліщ, постійно обсипає. Навіть незважаючи на те, що я вже пролікувалась. Коротше, алергія мене переслідує постійно. І ось знову, бачите, припухле око", — розповіла про своєї проблеми Вікторія Булітко.

Вікторія Булітко

Актриса купила ліки та шприци, а колоти свою п’яту точку довірила колезі з "Дизель шоу" Євгену Сморигіну. Власне, і весь процес, як це було теж показало у сторіс. Судячи з кадрів, Сморигін чудово вміє робити уколи, а Вікторія стійко перенесла процедуру і пішла готуватися до концерту.

Булітко, Сморигін

Раніше "Телеграф" розповідав, що Вікторія Булітко стривожила мережу фото із загиблою Мариною Поплавською. Колеги з шоу "Дизель шоу" не забувають Марину та постійно згадують про неї у її день народження.

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#Дизель шоу #Вікторія Булітко