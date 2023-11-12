Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко розповіла про нову хворобу, з якою зіткнулася після укусу кліща (фото)

Актриса стривожила шанувальників новинами

Популярна українська актриса та зірка гумористичного "Дизель шоу" Вікторія Булітко минулого літа стала жертвою укусу кліща. Актриса з колективом була в Карпатах і її вкусив кліщ, а пізніше зірка повідомила, що комаха заразила її хворобою Лайма.

Тепер у своєму Instagram Вікторія повідомила фанатам, що навіть після курсу лікування має наслідки того укусу кліща. Як виявилось, у артисти трапляються напади алергії.

У своїх Instagram-сторіс Булітко опублікувала відео, в яких показала обличчя, що набрякло через алергію, і розповіла, що робитиме уколи, щоб зняти набряк.

"Мене сьогодні обсипало знову, знову. Мене, після того, як вкусив кліщ, постійно обсипає. Навіть незважаючи на те, що я вже пролікувалась. Коротше, алергія мене переслідує постійно. І ось знову, бачите, припухле око", — розповіла про своєї проблеми Вікторія Булітко.

Актриса купила ліки та шприци, а колоти свою п’яту точку довірила колезі з "Дизель шоу" Євгену Сморигіну. Власне, і весь процес, як це було теж показало у сторіс. Судячи з кадрів, Сморигін чудово вміє робити уколи, а Вікторія стійко перенесла процедуру і пішла готуватися до концерту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Вікторія Булітко стривожила мережу фото із загиблою Мариною Поплавською. Колеги з шоу "Дизель шоу" не забувають Марину та постійно згадують про неї у її день народження.