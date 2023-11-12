Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко рассказала о новой болезни, с которой столкнулась после укуса клеща (фото)

Актриса встревожила поклонников новостями

Популярная украинская актриса и звезда юмористического "Дизель шоу" Виктория Булитко прошлым летом стала жертвой укуса клеща. Актриса с коллективом была в Карпатах и ее укусил клещ, а позже звезда сообщила, что насекомое заразило ее болезнью Лайма.

Теперь в своем Instagram Виктория сообщила фанатам, что даже после курса лечения, имеет последствия того укуса клеща. Как оказалось, у артисты случаются приступы аллергии.

В своих Instagram-сторис Булитко опубликовала видео, в которых показала отекшее из-за аллергии лицо и рассказала, что будет делать уколы, чтобы снять отек.

"Меня сегодня обсыпало опять, опять. Меня, после того, как укусил клещ, постоянно обсыпает. Даже несмотря на то, что я уже пролечилась. Короче, аллергия меня преследует постоянно. И вот опять, видите, припухший глаз", — рассказала о своей проблеме Виктория Булитко.

Актриса купила лекарства и шприцы, а колоть свою пятую точку доверила коллеге по "Дизель шоу" Евгению Сморыгину. Собственно, и весь процесс, как это было тоже показала в сторис. Судя по кадрам Сморыгин отлично умеет делать уколы, а Виктория стойко перенесла процедуру и пошла готовиться к концерту.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Виктория Булитко встревожила сеть фото с погибшей Мариной Поплавской. Коллеги по шоу "Дизель шоу" не забывают Марину и постоянно вспоминают о ней в ее день рождения.