Виктория Булитко растревожила сеть фото с трагически погибшей Мариной Поплавской

9 марта 2021 года Марине Францевной Поплавской, которая трагически погибла 20 октября 2018 года в автокатастрофе, исполнилось бы 51. Ее коллеги по шоу "Дизель шоу" не забывают Марину и постоянно вспоминают о ней в ее день рождения.

Актриса Виктория Булитко была очень близка с Мариной Поплавской, и потерю подруги переживала очень сложно.

На своей странице в Фейсбуке Виктория в день рождения Поплавской опубликовала их совместный снимок. На черно-белом фото видно, что снимок был сделан во время совместного отдыха или гастролей "Дизель шоу". Марина и Виктория мило улыбаются.

"Ты всегда с нами" - коротко подписала фото Булитко.

Ранее, "Телеграф" писал, что в команде "Дизель Шоу" случилось пополнение - в проект пришла новая актриса. Новой участницей коллектива стала известная актриса Юлия Мотрук.

Также напомним, что в интервью "Телеграфу" художественный руководитель и актер "Дизель шоу" Егор Крутоголов рассказал, как после смерти Марины Поплавской изменилась команда "Дизель Шоу".