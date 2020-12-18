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Егор Круголовов признался, как изменилась команда «Дизель Шоу» после трагедии с Мариной Поплавской

Егор Круголовов признался, как изменилась команда «Дизель Шоу» после трагедии с Мариной Поплавской
Обновлено 10:05 Сегодня Телеграф

20 октября 2018 года не стало ведущей актрисы юмористического проекта «Дизель шоу» Марины Францевны Поплавской, она погибла в аварии во время концертного тура. Прошло 2 года, а команда в каждом концерте вспоминает о Марине.

Коллега Марины Францевны по юмористическому цеху, художественный руководитель проекта Егор Крутоголов в одном из крайних интервью признался, что ее трагический уход очень изменил команду.

Юморист рассказал, что после трагедии не все верили, что «Дизель Шоу» вообще вернется на сцену. Всем было страшно и непонятно. Однако, команда уверенна, что Марина не хотела, чтобы шоу заканчивалось.

«Мы чувствуем ее присутствие. Особенно, когда делаем что-то о ней» - говорит Крутоголов.

Актер добавил, что ни одна из репетиций номеров о Марине не проходит без слез. А на концертах вся команда ощущает ее присутствие.

«Это тонкие ощущения, которые мы с ребятами всегда считываем» - признается Егор.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что в годовщину смерти Марины Поплавской "Дизель Шоу" почтил ее память.

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Все по теме:

Дизель шоу, Марина Поплавская, Егор Круголовов.

Автор:

Телеграф
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