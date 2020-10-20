Два года назад в жуткой аварии погибла звезда "Дизель шоу" Марина Поплавская

Актеры студии "Дизель шоу" во вторник почтили память популярной комедийной актрисы и педагога Марины Поплавской. Коллектив по сей день не может забыть роковую дату.
Трогательные слова о покойной артистке появились на официальной странице развлекательного проекта в Инстаграме.
"Сегодня два года... Города могут восхищать, музыка может вдохновлять, кино может наполнять смыслами, книга - дарить мечты. А человек? Человек может любить и человека нужно любить. Так Ты нас учила", - пишется в сообщении.
View this post on Instagram
Сегодня два года... Города могут восхищать, музыка может вдохновлять, кино может наполнять смыслами, книга - дарить мечты. А человек? Человек может любить и человека нужно любить. Так Ты нас учила. А ещё Человека нужно помнить, дорогая наша Маринка, Марина Францевна, Лялюня... Теперь мы это точно знаем. Как же больно все ещё от понимания того, что никогда больше мы не услышим от тебя ни одной истории о твоей любви. К нам, к миру, к каждому человеку в нем, к природе, к тем, кто давно не с нами. Твое умение любить научило нас всех: ничего нет в мире более важного. Ты любила даже тех, кого не знала, кто был по другую сторону экранов, сидел в зале, восхищался и аплодировал тебе. Это большой дар обладать такой силой, что теперь, смотря на фото или видео с тобой, все равно чувствуешь только ЛЮБОВЬ. И, к счастью, в обе стороны. И если человек и есть Планета, то спасибо за то, что наши планеты вращались синхронно, плыли рядом, творили вместе. Скучаем по тебе, дорогая Маринка! #МаринаСнами
Актеры пишут, что им больно от понимания того, что они никогда больше не услышат от Марины ни одной истории любви "к нам, к миру, к каждому человеку в нем, к природе, к тем, кто давно не с нами".
Также недавно на странице выложили пост с самыми яркими и запоминающимися цитатами Марины Поплавской.
View this post on Instagram
Трогательная песня до слез о Марине Поплавской - Ты всегда будешь с нами! - Дизель Шоу 2020
Напомним, Марина Поплавская погибла в ДТП в ночь на 20 октября 2018 года, когда актеры студии "Дизель Шоу" возвращались в Киев из Львова после очередного выступления. По предварительным данным, водитель автобуса, в котором ехали артисты "Дизель шоу", не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.
Позже, в декабре того же года артистку посмертно наградили орденом "За заслуги".