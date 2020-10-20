Скачать
Вторник, 20.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ежегодное обращение Зеленского к Раде: полное видео выступления
Ежегодное обращение Зеленского к Раде: полное видео выступления
Бои продолжались всю ночь: что происходит в Нагорном Карабахе 20 октября (видео)
Бои продолжались всю ночь: что происходит в Нагорном Карабахе 20 октября (видео)
Магнитная буря надвигается: украинцев предупредили об опасности
Магнитная буря надвигается: украинцев предупредили об опасности
Динамо - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Динамо - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Два года назад в жуткой аварии погибла звезда "Дизель шоу" Марина Поплавская

Два года назад в жуткой аварии погибла звезда "Дизель шоу" Марина Поплавская
Обновлено 14:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram Марины Поплавской
Ровно два года назад, 20 октября 2018 года не стало украинской актрисы "Дизель шоу" Марины Францевны Поплавской.

Актеры студии "Дизель шоу" во вторник почтили память популярной комедийной актрисы и педагога Марины Поплавской. Коллектив по сей день не может забыть роковую дату.

Трогательные слова о покойной артистке появились на официальной странице развлекательного проекта в Инстаграме.

"Сегодня два года... Города могут восхищать, музыка может вдохновлять, кино может наполнять смыслами, книга - дарить мечты. А человек? Человек может любить и человека нужно любить. Так Ты нас учила", - пишется в сообщении.

 
 
 
View this post on Instagram

Сегодня два года... Города могут восхищать, музыка может вдохновлять, кино может наполнять смыслами, книга - дарить мечты. А человек? Человек может любить и человека нужно любить. Так Ты нас учила. А ещё Человека нужно помнить, дорогая наша Маринка, Марина Францевна, Лялюня... Теперь мы это точно знаем. Как же больно все ещё от понимания того, что никогда больше мы не услышим от тебя ни одной истории о твоей любви. К нам, к миру, к каждому человеку в нем, к природе, к тем, кто давно не с нами. Твое умение любить научило нас всех: ничего нет в мире более важного. Ты любила даже тех, кого не знала, кто был по другую сторону экранов, сидел в зале, восхищался и аплодировал тебе. Это большой дар обладать такой силой, что теперь, смотря на фото или видео с тобой, все равно чувствуешь только ЛЮБОВЬ. И, к счастью, в обе стороны. И если человек и есть Планета, то спасибо за то, что наши планеты вращались синхронно, плыли рядом, творили вместе. Скучаем по тебе, дорогая Маринка! #МаринаСнами

A post shared by Дизель Студио (@dizelstudio) on

Актеры пишут, что им больно от понимания того, что они никогда больше не услышат от Марины ни одной истории любви "к нам, к миру, к каждому человеку в нем, к природе, к тем, кто давно не с нами".

Также недавно на странице выложили пост с самыми яркими и запоминающимися цитатами Марины Поплавской.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Дизель Студио (@dizelstudio) on

Трогательная песня до слез о Марине Поплавской - Ты всегда будешь с нами! - Дизель Шоу 2020

Напомним, Марина Поплавская погибла в ДТП в ночь на 20 октября 2018 года, когда актеры студии "Дизель Шоу" возвращались в Киев из Львова после очередного выступления. По предварительным данным, водитель автобуса, в котором ехали артисты "Дизель шоу", не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.

Позже, в декабре того же года артистку посмертно наградили орденом "За заслуги".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Дизель шоу, Марина Поплавская.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ветер сносил все на своем пути: на Анталию обрушился ураган, есть жертва (видео)
02 В ноябре будут такие пики, что все прозреют: инфекционист озвучила прогноз по пандемии коронавируса в Украине
03 Промоутер раскрыл ближайшие планы Ломаченко
04 Невестка Кернеса раскрыла новые данные о состоянии здоровья мэра Харькова
05 В Украине снова введут жесткий карантин: Зеленский озвучил условие
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус доводит людей до самоубийства: инфекционист рассказала, как изменилось заболевание
Коронавирус доводит людей до самоубийства: инфекционист рассказала, как изменилось заболевание
Машина слетела в реку в центре Харькова: первое видео ЧП
Машина слетела в реку в центре Харькова: первое видео ЧП
Уничтоженный урожай и разрушения: появились фото последствий урагана в Анталии
Уничтоженный урожай и разрушения: появились фото последствий урагана в Анталии
Два года назад в жуткой аварии погибла звезда &quot;Дизель шоу&quot; Марина Поплавская
Два года назад в жуткой аварии погибла звезда "Дизель шоу" Марина Поплавская
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь