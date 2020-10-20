Два года назад в жуткой аварии погибла звезда "Дизель шоу" Марина Поплавская

Ровно два года назад, 20 октября 2018 года не стало украинской актрисы "Дизель шоу" Марины Францевны Поплавской.

Актеры студии "Дизель шоу" во вторник почтили память популярной комедийной актрисы и педагога Марины Поплавской. Коллектив по сей день не может забыть роковую дату.

Трогательные слова о покойной артистке появились на официальной странице развлекательного проекта в Инстаграме.

"Сегодня два года... Города могут восхищать, музыка может вдохновлять, кино может наполнять смыслами, книга - дарить мечты. А человек? Человек может любить и человека нужно любить. Так Ты нас учила", - пишется в сообщении.

Актеры пишут, что им больно от понимания того, что они никогда больше не услышат от Марины ни одной истории любви "к нам, к миру, к каждому человеку в нем, к природе, к тем, кто давно не с нами".

Также недавно на странице выложили пост с самыми яркими и запоминающимися цитатами Марины Поплавской.

View this post on Instagram A post shared by Дизель Студио (@dizelstudio) on Oct 20, 2020 at 4:04am PDT

Трогательная песня до слез о Марине Поплавской - Ты всегда будешь с нами! - Дизель Шоу 2020

Напомним, Марина Поплавская погибла в ДТП в ночь на 20 октября 2018 года, когда актеры студии "Дизель Шоу" возвращались в Киев из Львова после очередного выступления. По предварительным данным, водитель автобуса, в котором ехали артисты "Дизель шоу", не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.

Позже, в декабре того же года артистку посмертно наградили орденом "За заслуги".