Два года назад в жуткой аварии погибла звезда "Дизель шоу" Марина Поплавская

View this post on Instagram

Сегодня два года... Города могут восхищать, музыка может вдохновлять, кино может наполнять смыслами, книга - дарить мечты. А человек? Человек может любить и человека нужно любить. Так Ты нас учила. А ещё Человека нужно помнить, дорогая наша Маринка, Марина Францевна, Лялюня... Теперь мы это точно знаем. Как же больно все ещё от понимания того, что никогда больше мы не услышим от тебя ни одной истории о твоей любви. К нам, к миру, к каждому человеку в нем, к природе, к тем, кто давно не с нами. Твое умение любить научило нас всех: ничего нет в мире более важного. Ты любила даже тех, кого не знала, кто был по другую сторону экранов, сидел в зале, восхищался и аплодировал тебе. Это большой дар обладать такой силой, что теперь, смотря на фото или видео с тобой, все равно чувствуешь только ЛЮБОВЬ. И, к счастью, в обе стороны. И если человек и есть Планета, то спасибо за то, что наши планеты вращались синхронно, плыли рядом, творили вместе. Скучаем по тебе, дорогая Маринка! #МаринаСнами