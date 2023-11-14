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Співачка Гайтана заявила про відхід з лейблу, з яким працювала 20 років (відео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Гайтана звернулася до шанувальників Новина оновлена 14 листопада 2023, 10:08
Гайтана звернулася до шанувальників. Фото https://www.instagram.com/gaitanamusic/

Артистка записала відеозвернення до українців

Відома українська співачка Гайтана, яка була дуже популярна у 2010-х роках, вийшла на зв’язок із шанувальниками та заявила, що йде з музичного лейблу Lavina Music після 20 років співпраці. Також артистка заінтригувала шанувальників, що скоро буде нова музика.

У своєму Instagram Гайтана записала відеозвернення, в якому розкрила всі подробиці.

За словами співачки, вона працювала з лейблом Lavina Music з 2003 року, і вона вдячна команді за всі ці роки спільної роботи. Проте, тепер їхні шляхи розійшлися і вона вирушає у вільне плавання.

Також Гайтана наголосила, що вони залагодили усі правові та фінансові питання з лейблом.

"Ми підписали угоду, яка підтверджує мої права на всі пісні, альбоми та кліпи, створені за цей час. У нас немає один до одного фінансових чи творчих питань і рухаємось далі", — заявила Гайтана.

Артистка додала, що дуже скучила за своїми шанувальниками та пообіцяла багато нової музики в новому етапі її творчої кар’єри.

Гайтана

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#Відеозвернення #Гайтана