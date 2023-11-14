Співачка Гайтана заявила про відхід з лейблу, з яким працювала 20 років (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 701
Артистка записала відеозвернення до українців
Відома українська співачка Гайтана, яка була дуже популярна у 2010-х роках, вийшла на зв’язок із шанувальниками та заявила, що йде з музичного лейблу Lavina Music після 20 років співпраці. Також артистка заінтригувала шанувальників, що скоро буде нова музика.
У своєму Instagram Гайтана записала відеозвернення, в якому розкрила всі подробиці.
За словами співачки, вона працювала з лейблом Lavina Music з 2003 року, і вона вдячна команді за всі ці роки спільної роботи. Проте, тепер їхні шляхи розійшлися і вона вирушає у вільне плавання.
Також Гайтана наголосила, що вони залагодили усі правові та фінансові питання з лейблом.
"Ми підписали угоду, яка підтверджує мої права на всі пісні, альбоми та кліпи, створені за цей час. У нас немає один до одного фінансових чи творчих питань і рухаємось далі", — заявила Гайтана.
Артистка додала, що дуже скучила за своїми шанувальниками та пообіцяла багато нової музики в новому етапі її творчої кар’єри.
Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися зірки України на Євробаченні Кароль, Гайтана, Міка Ньютон та інші. Фото із рубрики "тоді й зараз".